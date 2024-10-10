«Удавку сжимают»: почему Вучич подписал осуждающую СВО на Украине декларацию

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Глава Сербии Александр Вучич подписал осуждающую СВО на Украине декларацию в связи с давлением со стороны Запада. Такое мнение изданию «Лента.ру» высказал сенатор Андрей Климов.
«…Сербия окружена странами НАТО и у них нет своего выхода в море. Ему неоднократно объясняли эти представители коллективного Запада, что весь кислород просто перекроют и никто ему не поможет, что, в общем-то, технически возможно. И с каждым месяцем ему эту удавку сжимают», — пояснил собеседник.
Климов добавил, что сербский лидер много лет лавирует между странами коллективного Запада и Москвой.
Зампред комитета СФ по международным вопросам резюмировал, что Вучича хотят насильно заставить встать против РФ.
Как сообщалось ранее, Вучич подписал осуждающую СВО декларацию на саммите по Украине в Хорватии.
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