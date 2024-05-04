Президент Сербии Вучич призвал мир прислушаться к мирным инициативам КНР

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Люди во всём мире возлагают большие надежды на председателя КНР Си Цзиньпина, надеясь что его мирные инициативы будут способствовать завершению конфликтов. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич.
В интервью Центральному телевидению Китая он охарактеризовал китайского лидера как сильного политика, который безусловно способен внести значительный вклад в прекращение ряда войн и установление прочного мира. Вучич призвал страны мира прислушиваться к мнению председателя КНР и быть готовыми идти на компромиссы ради урегулирования конфликтов дипломатическими методами.
Накануне визита Си Цзиньпина в Белград президент Сербии подчеркнул, что достижение мира и спокойствия отвечают всеобщим интересам, а усилия китайского лидера в этом направлении способны принести результат, если будут поддержаны главами других государств.
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