Президент Сербии Вучич поздравил Путина с победой на выборах

Фото: сайт Кремля
Президент Сербии Александр Вучич вручил послу России Александру Боцан-Харченко поздравления для Владимира Путина с победой на выборах. Об этом Вучич сообщил в своих соцсетях.
Отмечается, что во вторник утром сербский президент принял российского посла в своей резиденции «Андричев венац».
Вучич отметил, что в послании помимо поздравления указал на тяжесть положения сербского народа в Косово и Метохии и поблагодарил Россию за поддержку территориальной целостности Сербии.
Владимир Путин одержал победу по итогам трёхдневного голосования, которое проходило в 15 по 17 марта. Глава государства с большим отрывом от других кандидатов набрал 87,28% голосов.
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Вучич отметил, что в послании помимо поздравления указал на тяжесть положения сербского народа в Косово и Метохии и поблагодарил Россию за поддержку территориальной целостности Сербии.
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Анастасия Чинкова