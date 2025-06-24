Президент Сербии Вучич заявил, что ему угрожают за отказ экспортировать оружие

24 июня 2025, 18:16

Александр Вучич заявил об угрозах из-за запрета на экспорт оружия

Фото: Istock/Nawadoln

Президент Сербии Александр Вучич заявил об угрозах организации протестов на оборонных предприятиях страны из-за того, что он сообщил о приостановке экспорта боеприпасов. Его слова приводит ТАСС.