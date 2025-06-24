Президент Сербии Вучич заявил, что ему угрожают за отказ экспортировать оружие
Президент Сербии Александр Вучич заявил об угрозах организации протестов на оборонных предприятиях страны из-за того, что он сообщил о приостановке экспорта боеприпасов. Его слова приводит ТАСС.
Сербский политический деятель сообщил о серьёзном давлении, оказываемом на Белград как изнутри, так и извне. Причина состоит в заявлении Вучича о паузе в вывозе военных снарядов за рубеж, который теперь возможен только по решению совета национальной безопасности.
Политик пожаловался, что с его позицией считаться никто не хочет — все хотят лишь «сломать ему хребет». На полученное сообщение о проведении демонстрации на военных заводах, чтобы показать значимость экспорта для рабочих, Вучич сообщил, что решение о приостановке остаётся в силе. Кроме того, он выразил мнение, что интерес СМИ к теме вывоза военной продукции связан с желанием «причинить вред Сербии».
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