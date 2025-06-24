Владимир Путин подписал закон о защите русского языка
Президент России Владимир Путин подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве. Согласно заверенному документу, в России торговые вывески и таблички с надписями должны размещаться только на русском языке. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Новые изменения в ряде законов сообщают о том, что информация для потребителей, такая как указатели, вывески и рекламные объявления, теперь должна быть только на русском языке. При этом следует избегать использования слов, таких как «sale» или «shop». Отмечается, что иностранные слова не будут под запретом, но для них теперь обязателен перевод на русский язык.
Помимо этого, внесены поправки, которые запрещают давать микрорайонам и жилым комплексам наименования, звучащие на иностранный манер. Председатель Комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова указала, что цель новых изменений состоит в поддержке и укреплении использования русского языка как государственного.
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