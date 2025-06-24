24 июня 2025, 16:47

Президент РФ подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве

Владимир Путин (Фото: РИА Новости/Александр Казаков)

Президент России Владимир Путин подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве. Согласно заверенному документу, в России торговые вывески и таблички с надписями должны размещаться только на русском языке. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.