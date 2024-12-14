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Стало известно, что США готовят полные санкции против NIS

Вучич: США введут санкции против NIS из-за российской доли в компании
Фото: iStock/designer491

Фото: iStock/designer491

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что США планируют ввести санкции против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), которая на 50% принадлежит «Газпром нефти» и на 6,15% — «Газпрому».
Вучич назвал это решение тяжелым ударом и уточнил, что санкции связаны с российской собственностью в компании. Он пообещал «поговорить с американцами» за те «несколько дней», которые остались до введения санкций.

«Вероятно, одна из самых тяжелых новостей в последние несколько лет. Нам подтверждена новость о том, что США через несколько дней вводят полные санкции против NIS из-за российской собственности», — заявил президент Сербии в эфире TV Informer.


По словам Вучича, ожидается, что с введением санкций Хорватия, оператор Адриатического нефтепровода (JANAF), прекратит транспортировку сырья по нефтепроводу.

NIS является крупнейшей энергетической компанией в регионе и занимается разведкой, добычей, переработкой нефти и газа, а также реализацией нефтепродуктов. Компания владеет двумя нефтеперерабатывающими заводами в Сербии — в Панчево и Нови-Саде, а также сетью автозаправочных станций на Балканах.

Ранее сообщалось, что Пентагон заявил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты.

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В Грузии извинились за выдвижение Зурабишвили на пост президента
Мэр Тбилиси Каладзе извинился за выдвижение Зурабишвили на пост президента в 2018 году
14 декабря 2024, 00:25

Фото: iStock/Denis Kabanov

Мэр Тбилиси и генеральный секретарь партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе извинился перед народом за выдвижение Саломе Зурабишвили в качестве кандидата на пост президента в 2018 году.
«Хочу в первую очередь извиниться перед нашим населением. Я никогда об этом не говорил, но сейчас позволяю себе извиниться перед населением за то, что именно усилиями «Грузинской мечты», оказалась там, где находится сейчас эта женщина, которая с ненавистью и желчью служила не Грузии, а иностранным силам», — сказал Каладзе в видеообращении, передает ТАСС.
Его слова стали реакцией на критику Зурабишвили, которая назвала провокацией проведение церемонии зажжения новогодней елки перед зданием парламента 14 декабря, в день президентских выборов.

Ранее «Радио 1» писало о том, как мэрия Тбилиси ставит новогоднюю ель на место сбора оппозиции перед парламентом.

Каладзе отверг обвинения, отметив, что мероприятие, рассчитанное на детей, не имеет ничего общего с провокациями. Он заверил, что безопасность будет обеспечена правоохранительными органами, и ситуация в Тбилиси находится под контролем.

Президентские выборы в Грузии впервые пройдут через коллегию выборщиков, а не путём прямого голосования. Единственный кандидат — Михаил Кавелашвили, представитель правящей партии и бывший футболист. Инаугурация нового президента назначена на 29 декабря.

Ранее, 1 ноября, сообщалось, что в Грузии заявили о беспрецедентном вмешательстве в выборы извне.

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Президент Аргентины официально стал гражданином Италии
Messaggero: президент Аргентины получил итальянское гражданство перед визитом в Рим
13 декабря 2024, 23:05

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент Аргентины Хавьер Милей получил итальянское гражданство, сообщила газета Messaggero, ссылаясь на правительственные источники.
Официальное объявление ожидается во время его визита в Рим, где он встретится с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и примет участие в мероприятии партии «Братья Италии».

Милей, дед которого эмигрировал из Калабрии в Аргентину в начале XX века, ранее отмечал, что на три четверти является итальянцем. Новый статус подчеркивает его связи с Италией и историческое наследие его семьи.

Ранее «Радио 1» сообщало, что были раскрыты детали побега Асада из Сирии.

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Зурабишвили оценила предстоящие президентские выборы в Грузии
Зурабишвили считает намеченные на субботу президентские выборы в Грузии пародией
13 декабря 2024, 21:17

Фото: istockphoto/Anton Litvintsev

Грузинский лидер Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекают 29 декабря, считает запланированные на субботу президентские выборы «пародией», а также нелегитимными.
«Даже не знаю, как назвать это, провокацией или пародией. Наверное, все же это пародия, весь этот нелегитимный процесс», — сказала Зурабишвили в рамках пятничного брифинга.
Кроме того, она дополнила, что будущие выборы главы государства можно назвать «оскорбительными» для грузинских граждан.

Зурабишвили резюмировала, что будет «с народом до конца» и что не собирается покидать президентское кресло даже после истечения полномочий.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе на этот счет выразил мнение, что Зурабишвили «придется уступить избранному президенту».

Перед этим стало известно, какие ограничения вводит Вашингтон для Тбилиси.

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#новости
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Стало известно, об одном приказе Асада в Сирии
FSNN: Башар Асад приказывал охранять российские военные базы
13 декабря 2024, 21:00

Башар Асад (Фото: kremlin.ru)

Сложивший полномочия сирийский президент Башар Асад приказывал своей армии охранять военные базы России от наступавших радикалов, передает Free Syria News Network (FSNN) в Telegram.
«Несколько офицеров Асада, в том числе Сухейль Аль-Хасан, а также ряд офицеров Пятого [армейского] корпуса, должны были защищать российскую базу в Хмеймиме», — сказано в публикации.
Перед этим сообщалось, в чем Башар Асад заверил своих офицеров.

В конце ноября террористы атаковали Алеппо и Идлиб. Асад заявлял тогда, что Сирия справится с противником при помощи союзных сил. Затем политик сложил с себя полномочия, попросив политического убежища в России.

Временное сирийское правительство при этом отметило важность сохранения хороших отношений с РФ.

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Политолог объяснил отказ Си Цзиньпина от участия в инаугурации Трампа
Политолог Светов: Трамп пригласил Си Цзиньпина на инаугурацию в рекламных целях
13 декабря 2024, 20:39

Фото: iStock/WD Stuart

Избранный президент США Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина на собственную инаугурацию исключительно в рекламных целях, участие глав государств в этой процедуре не предусмотрено, потому отказ китайского лидера не является неуважением. Об этом заявил политолог Юрий Светов. По его словам, в международной политике не принято «так громогласно» приглашать руководителей других стран на инаугурацию.
«Открытой демонстрации неуважения к Дональду Трампу со стороны Си Цзиньпина не было. А со стороны Трампа было неуважение к традициям, потому что инаугурация в США — это церемония, которую проводят для страны. А участие глав других государств не предусмотрено. Безусловно, есть такие господа, которые пытаются туда пролезть, но это в основном из марионеточных государств, таких как Украина», — пояснил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
Также стало известно, что вместо Си Цзиньпина инаугурацию Трампа посетит посол Китая в США и его супруга, сообщают argumenti.ru. Американские СМИ писали, что такое решение 47-президента США «застало Пекин врасплох», так как там «привыкли к строгому протоколу и сложной динамике» в американо-китайских отношениях.

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Раскрыты детали побега Асада из Сирии
Reuters: Асад заверил офицеров перед побегом, что Россия окажет помощь Сирии
13 декабря 2024, 19:46

Башар Асад (Фото: kremlin.ru)

Президент Сирии Башар Асад держал в секрете свои планы покинуть страну и перед побегом якобы заверил офицеров, что Россия окажет помощь. Об этом сообщает агентство Reuters.
Согласно информации источника, на встрече присутствовали порядка 30 руководителей армии и служб безопасности в оборонном ведомстве страны. Асад заверил военных, что российская военная поддержка уже на подходе, а также призвал сухопутные войска удерживать позиции.

Уточняется, что бывший президент Сирии так долго и тщательно скрывал план побега, что даже не сообщил об этом своему младшему брату Махеру Асада — командующему элитной 4-й бронетанковой дивизией.

Напомним, в ночь на 8 декабря вооруженные группировки сирийской оппозиции, активизировавшиеся в конце ноября, взяли под свой контроль столицу республики — город Дамаск. В этот же день ушедший со своего поста президент Сирии Башар Асад прибыл в Россию со своей семьей.

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Посол Кейси: в Британии продолжают выдавать россиянам визы
13 декабря 2024, 19:43

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Лондон продолжает рассматривать заявления россиян о выдаче виз, несмотря на противоречия, существующие между британским и российским правительствами. Об этом заявил посол Британии в России Найджел Кейси.
В Telegram-канале диппредставительства разместили видеоответ посла на вопросы, которые ранее задали подписчики, один из них — можно ли гражданам России посещать Великобританию «в нынешних условиях».
«Да, мы продолжаем рассматривать заявления на получение виз россиян <…>. Наши противоречия с российским правительством, а не с российским населением», — ответил на вопрос Кейси.

Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что дипломатические отношения между Россией и Великобританией продолжаются, несмотря на сложную, «состязательную» обстановку.

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Во Франции обратились с призывом к Макрону
Глава «Патриотов» Филиппо призвал Макрона покинуть пост из-за нового премьера
13 декабря 2024, 19:00

Фото: istockphoto/SimonLukas

О «конце режима» французского лидера Эммануэля Макрона в связи с назначением на пост премьера Франсуа Байру заявил глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Об этом он написал в социальных сетях.
«Мы приблизились к концу конца этого режима! Байру - ультрапроевропеист, сторонник НАТО, который хотел обязательной вакцинации от коронавируса, который хочет голосования по почте, который находится в системе почти 45 лет… Вотум недоверия Макрону, Макрона в отставку!» — сказано в публикации.
Филиппо охарактеризовал Байру как «пронатовского и проевропейского» политика. Его назначение на пост председателя правительства состоялось в пятницу, 13 декабря. Ранее должность занимал Мишель Барнье на протяжении трех месяцев.

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#мир
#франция
#эммануэль макрон
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Оппозиция в Сирии захватила ключевую плотину на севере страны
Сирийские оппозиционеры захватили ключевую плотину Тишрин на севере страны
13 декабря 2024, 18:44

Фото: istockphoto/Roman Novitskii

Гидроэлектростанция Тишрин в северной части Сирии захвачена «Сирийской национальной армией», которую поддерживает турецкая Анкара. Как проинформировало Anadolu, объект удерживался отрядами Сирийских демократических сил курдов (SDF).
«Сирийская национальная армия» в пятницу установила контроль над плотиной Тишрин на реке Евфрат, это крупнейшая из плотин под контролем оппозиции на данный момент», — сказано в сообщении агентства.

По информации журналистов, Тишрин обеспечивает потребности Сирии в электричестве на 70% и с ней две другие ГЭС.

SDF удерживали станцию с 2015 года, поддерживаемые Вашингтоном. Рядом у США была военная база.

Перед этим стало известно, что случилось на военной базе Хмеймим в Сирии.

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#мир
#сирия
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#конфликт
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