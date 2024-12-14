Стало известно, что США готовят полные санкции против NIS

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Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что США планируют ввести санкции против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), которая на 50% принадлежит «Газпром нефти» и на 6,15% — «Газпрому».
Вучич назвал это решение тяжелым ударом и уточнил, что санкции связаны с российской собственностью в компании. Он пообещал «поговорить с американцами» за те «несколько дней», которые остались до введения санкций.
По словам Вучича, ожидается, что с введением санкций Хорватия, оператор Адриатического нефтепровода (JANAF), прекратит транспортировку сырья по нефтепроводу.
NIS является крупнейшей энергетической компанией в регионе и занимается разведкой, добычей, переработкой нефти и газа, а также реализацией нефтепродуктов. Компания владеет двумя нефтеперерабатывающими заводами в Сербии — в Панчево и Нови-Саде, а также сетью автозаправочных станций на Балканах.
Ранее сообщалось, что Пентагон заявил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты.
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«Вероятно, одна из самых тяжелых новостей в последние несколько лет. Нам подтверждена новость о том, что США через несколько дней вводят полные санкции против NIS из-за российской собственности», — заявил президент Сербии в эфире TV Informer.
По словам Вучича, ожидается, что с введением санкций Хорватия, оператор Адриатического нефтепровода (JANAF), прекратит транспортировку сырья по нефтепроводу.
NIS является крупнейшей энергетической компанией в регионе и занимается разведкой, добычей, переработкой нефти и газа, а также реализацией нефтепродуктов. Компания владеет двумя нефтеперерабатывающими заводами в Сербии — в Панчево и Нови-Саде, а также сетью автозаправочных станций на Балканах.
Ранее сообщалось, что Пентагон заявил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты.
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Мария Моисеева