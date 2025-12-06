Ермака заметили в Киеве с Зеленским
Политолог Вакаров: Ермак может оставаться в Киеве и работать на Зеленского
Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак может продолжать на него работать и оставаться в Киеве, предположил член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.
По его словам, которые приводит газета aif.ru, Ермак до сих пор находится в Киеве, где руководит аппаратом Зеленского.
«Сообщают, что Ермак в Киеве. Он продолжает руководить аппаратом Зеленского. Ермак же не покинул многие посты, которые занимал и по безопасности, в наблюдательных советах различных предприятий», — сказал Вакаров.Он также напомнил, что в конце ноября Ермак заявил об отправке на фронт, но его снова заметили в украинской столице. Возможно, такое заявление он сделал, чтобы отвлечь внимание антикоррупционных ведомств.
Через неделю после обысков Ермаку не предъявили обвинений. Кроме того, нет никаких доказательств, что он находится в зоне боевых действий. Политолог также не исключил, что сейчас экс-чиновник за границей — его якобы видели в Вене, откуда он может управлять офисом Зеленского удаленно.