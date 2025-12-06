Ермака заметили в Киеве с Зеленским

06 декабря 2025, 09:32

Политолог Вакаров: Ермак может оставаться в Киеве и работать на Зеленского

Андрей Ермак

Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак может продолжать на него работать и оставаться в Киеве, предположил член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.





По его словам, которые приводит газета aif.ru, Ермак до сих пор находится в Киеве, где руководит аппаратом Зеленского.

«Сообщают, что Ермак в Киеве. Он продолжает руководить аппаратом Зеленского. Ермак же не покинул многие посты, которые занимал и по безопасности, в наблюдательных советах различных предприятий», — сказал Вакаров.