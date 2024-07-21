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Байден попробует в последний раз спасти предвыборную кампанию на этих выходных

Bloomberg: Байден предпримет последнюю попытку спасти выборы в эти выходные
21 июля 2024, 17:36
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Отчаянную последнюю попытку по спасению своей предвыборной кампании предпримет американский президент Джо Байден. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Президент Джо Байден в эти выходные встречается с главными политическими помощниками, планируя вернуться к предвыборной кампании и предпринять последнюю отчаянную попытку спасти свою кандидатуру на переизбрание», — сказано в материале.

Байдена критиковали в том числе за его политику в отношении Украины, а теперь еще одним поводом для этого стали провальные, по мнению американских политиков и журналистов, дебаты главы Белого дома со своим оппонентом Дональдом Трампом.



Кроме того, многих, как и раньше, беспокоит состояние здоровья американского лидера.

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#сша
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#выборы
#дональд трамп
Воевавших на стороне ВСУ солдат из Грузии начали вызывать на допросы в СГБ
21 июля 2024, 17:39

Фото: istockphoto/Atstock Productions

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) начала вызывать на допросы солдат, которые участвовали в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. Об этом сообщает телекомпания «Мтавари архи».
«Опрос Надима Хмаладзе и Важи Цецадзе по делу о попытке государственного переворота пройдет в присутствии судьи-магистра в Тбилисском горсуде, так как они отказались явиться в СГБ. Солдаты не могут говорить подробности дела из-за наложенного секретного грифа»,- сообщает телекомпания.
По данным издания, на днях также опрашивали Лаши Чигладзе, еще одного наемника, участвовавшего в конфликте на Украине. Уточняется, что опрос провели в рамках расследования уголовного дела о беспорядках и госперевороте.

Ранее сообщалось, что США, помимо переноса военных учений с Грузией, заморозили оказание помощи республике и приостановили ее интеграцию в Европейский союз. Заявлялось, что помощь была ограничена ввиду того, что Грузия «движется по пути, отличающемуся от демократической повестки Евросоюза».

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#сша
#помощь
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#грузия
#солдаты
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Армия Финляндии проводит учения у границ России с участием авиации
21 июля 2024, 17:05

Фото: IStock/Anna_Anikina

Армия Финляндии вместе с пограничниками проводят учения у границ России с применением авиации. Об этом со ссылкой на штаб Сухопутных войск сообщает ТАСС. Отмечается, что из-за этого до начала августа закрыли национальную трассу до КПП «Ваалимаа» (Торфяновка, Выборгский район, Ленинградская область).
По данным издания, учения «Юг 2/24» начались сегодня, 21 июля, в них задействуют 1,7 тысяч военнослужащих, авиацию и 300 единиц техники.

На учениях Финляндия намерена отработать взаимодействие войск с пограничной службой и другими структурами, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что МИД Финляндии заявил о желании пересмотреть морскую границу с Россией после сообщений о намерении Москвы перенести ее в одностороннем порядке.

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#учения
#мид
#законопроект
#финляндия
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Бербок полагает, что ФРГ не должна отказываться от размещения у себя ракет США
21 июля 2024, 16:55

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Отказ ФРГ разместить на своей территории американские ракеты был бы наивным. Об этом в беседе с изданием WAZ заявила руководитель германского МИДа Анналена Бербок. Политик отметила, что РФ якобы постоянно «расширяет арсенал».
«Мы должны защитить себя и наших балтийских партнеров... в том числе путем усиления сдерживания и дополнительного оружия противостояния», — сказала Бербок.

Она дополнила, что все прочее «было бы не только безответственным, но и наивным». Ранее сообщалось, что американские власти в 2026 году хотят разместить на территории Германии дальнобойные системы, а именно, ракеты SM-6, Tomahawk, а также «гиперзвуковое оружие».

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#мир
#фрг
#ракетная опасность
#сша
#новости
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Американские бомбардировщики B-52 совершили тренировочный полет над Финляндией
21 июля 2024, 15:41

Фото: istockphoto/AllenJMSmith

Тренировочный полет над Финляндией совершили два американских бомбардировщика B-52 Stratofortress. Об этом сообщили в Минобороны Финляндской республики.
«Два американских бомбардировщика B-52 Stratofortress пролетели в воздушном пространстве Финляндии во время учебных мероприятий в воскресенье, 21 июля», — говорится на сайте финского оборонного ведомства.

Там добавили, что в полете принимали участие два самолета заправщика США KC-135, а также один KC-46. Самолеты двигались на юг над Лапландией из Норвегии.

Как сообщали ранее в МО РФ, в воздух были подняты истребители, чтобы не допустить нарушение границы РФ американскими бомбардировщиками В-52Н.

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#мир
#сша
#финляндия
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Fox News: Возможная война с Россией чревата катастрофическими последствиями
21 июля 2024, 14:47

Фото: istockphoto/vadimrysev

США взваливают на себя всё новые и новые обязательства перед Украиной. Это делает всё более вероятным военное столкновение с Россией, которое наверняка повлечёт за собой катастрофические последствия.
Об этом пишут обозреватели издание Fox News. Авторы публикации указывают, что Пентагон не имеет жизнеспособной долгосрочной стратегии для победы в таком конфликте, как, впрочем, до сих пор нет его и в украинском.

«Ни США, ни НАТО не обладают достаточным промышленным потенциалом для затяжной войны с Россией, не говоря уже о войне на два фронта с ней и с Китаем одновременно», — пишут авторы материала.

Москва уже неоднократно заявляла, что не представляла и не собирается представлять никакой угрозы ни для кого на Западе, а на Украине защищает исключительно свои интересы.

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#сша
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#пентагон
#конфликт
#китай
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Эрдоган сообщил о давлении на Орбана из-за его плана по ситуации на Украине
21 июля 2024, 13:47

Фото: РИА Новости/Стрингер

О нападках на венгерского премьера Виктора Орбана из-за его планов по ситуации на Украине заявил журналистам турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Политик отметил, что в Анкаре терпеливо следят за развитием событий.
«Сейчас наша роль заключается в терпении. Я надеюсь, что благодаря этому терпению мы вместе сделаем все необходимое, когда придет время», — сказал Эрдоган.

Виктор Орбан встретился с президентом России Владимиром Путиным 5 июля. Премьер-министр Венгрии отмечал, что его визиты в Москву и Киев являются этапами так называемой миссии мира. Орбан также говорил, что планирует скоро провести подобные встречи.

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#мир
#турция
#венгрия
#виктор орбан
#реджеп тайип эрдоган
#новости
#украина
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Экс-врач Белого дома раскрыл подробности лечения Трампа после покушения
21 июля 2024, 13:43

Фото: сайт Кремля

Выздоровление экс-президента США Дональда Трампа после покушения в штате Пенсильвания проходит согласно ожиданиям. Об этом сообщил бывший лечащий врач Трампа Ронни Джексон.
Джексон направил письмо в Палату представителей Конгресса США с изложением процесса восстановления кандидата на пост президента США. Этот документ опубликовал Трамп на своей странице в социальной сети. Джексон работал врачом в Белом доме, в том числе в годы, когда главой государства был Трамп. После ухода из американской администрации он стал союзником Трампа и конгрессменом.

Он рассказал, что восстановление Трампа после пулевого ранения идёт согласно ожиданиям. Пуля оставила на ухе рану длиной два сантиметра. Учитывая размер и характер раны, которая пришлась на хрящевую поверхность, накладывать швы не потребовалось, отёк, возникший после ранения, спал.

Джексон добавил, что иногда ещё открывается кровотечение, поэтому требуются перевязки. Это объясняется наличием в ухе большого количества кровеносных сосудов. Врач отметил, что после полного заживления раны Трампу потребуется полное обследование, в том числе органов слуха.

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#сша
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#пост
#трамп
#президент
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Reuters: Трамп сообщил о «замечательной записке» от Си Цзиньпина после покушения
21 июля 2024, 12:40

Фото: сайт Дональда Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп получил записку после покушения от председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом пишет агентство Reuters. Отмечается, что другие лидеры поступили аналогично.
«Многим из них не нравилось, что я делал в отношении них... Но почти все они написали мне письма. Это было приятно», — сказал Трамп.

Политик добавил, что во время президентского срока у него с Си Цзиньпином были «очень хорошие отношения».

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время его выступления перед избирателями в Пенсильвании. Нападавшего ликвидировали, а кандидат в президенты США получил ранение в ухо. После покушения его супруга Мелани призвала американцев объединиться.

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#сша
#дональд трамп
#си цзиньпин
#новости
#выборы
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Киевские власти начали шантажировать европейских союзников
21 июля 2024, 11:10

Фото: istockphoto/1715d1db_3

Украина остановила транзит российской нефти компании ЛУКОЙЛ в Венгрию и Словакию. Прекращение поставки около 1,1 миллиона баррелей в месяц выглядит настоящим энергетическим шантажом.
В июне Киев внёс ЛУКОЙЛ в санкционный список, что и послужило основанием для прекращения транзита нефти, напоминает РИА Новости. В министерстве экономики Словакии, комментируя ситуацию, заявили, что Slovnaft обеспечен российским топливом от другого поставщика, на которого санкции не распространяются. Однако с украинской стороной проводятся консультации. Ранее на проходящей неделе о прекращении поставок нефти от компании ЛУКОЙЛ сообщал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Директор по развитию ООО «Энергия Плюс» Павел Марышев указывает, что главными жертвами в сложившемся положении станут крупнейшие венгерские нефтеперерабатывающие заводы. География не позволяет Словакии и Венгрии получать нефть ««нетрубопроводным» способом без значительных издержек. Конечно, можно рассчитывать на импорт через Хорватию, однако это менее рентабельно, отмечает эксперт.

Очевидно, что Киев пытается таким способом надавить на Словакию и Венгрию, чтобы вынудить их отказаться от «пророссийской позиции». По словам Марышева, украинские власти пытаются с одной стороны наказать Орбана за миротворческие амбиции, а с другой — продемонстрировать решимость продолжать конфликт, а не садиться за стол переговоров.

Для Москвы же в данной ситуации никакого риска нет. Санкции Киева никак не повлияют на добычу и поставки нефти, так как сырьё уйдёт на альтернативные рынки, заключил эксперт.

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