Байден попробует в последний раз спасти предвыборную кампанию на этих выходных

Армия Финляндии вместе с пограничниками проводят учения у границ России с применением авиации. Об этом со ссылкой на штаб Сухопутных войск сообщает ТАСС. Отмечается, что из-за этого до начала августа закрыли национальную трассу до КПП «Ваалимаа» (Торфяновка, Выборгский район, Ленинградская область).