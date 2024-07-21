Байден попробует в последний раз спасти предвыборную кампанию на этих выходных

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Отчаянную последнюю попытку по спасению своей предвыборной кампании предпримет американский президент Джо Байден. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Президент Джо Байден в эти выходные встречается с главными политическими помощниками, планируя вернуться к предвыборной кампании и предпринять последнюю отчаянную попытку спасти свою кандидатуру на переизбрание», — сказано в материале.
Байдена критиковали в том числе за его политику в отношении Украины, а теперь еще одним поводом для этого стали провальные, по мнению американских политиков и журналистов, дебаты главы Белого дома со своим оппонентом Дональдом Трампом.
Кроме того, многих, как и раньше, беспокоит состояние здоровья американского лидера.
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