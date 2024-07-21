Десятки бывших американских чиновников призвали Байдена к выходу из президентской гонки

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Десятки американских экс-чиновников призвали президента США Джо Байдена покинуть президентскую гонку в связи с высокой вероятностью поражения на предстоящих выборах, передает телеканал CNN.
«Мы твердо убеждены, что сейчас время передать лидерство, и мы с уважением призываем вас это сделать», – отмечается в письме, обращенному к хозяину Белого дома.
В обращении, подписанном 56 экс-сотрудниками американских администраций, также говорится об обеспокоенности из-за дальнейшего продвижения кандидатуры Байдена и растущей вероятности победы на выборах бывшего президента Белого дома Дональда Трампа.
Ранее стало известно, что к главе государства обратились лидеры демократов в сенате и палате представителей, которые отметили, что победа Трампа повлияет на позиции партии в конгрессе.
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Александр Климов