Президент США объявил о возвращении Таиланда и Камбоджи к мирной жизни

Трамп приветствовал прекращение боевых действий между Таиландом и Камбоджей
Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении конфликта между Таиландом и Камбоджей.



Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, боевые действия остановлены, а стороны договорились вернуться к мирному урегулированию в рамках ранее согласованного первоначального соглашения. Трамп подчеркнул, что решение было принято оперативно и справедливо.

Глава Белого дома поздравил руководство Таиланда и Камбоджи с «мудрым выбором» и отдельно отметил роль Вашингтона, заявив, что США, как и прежде, с гордостью оказали содействие в урегулировании ситуации.

Софья Метелева

