Президент США объявил о возвращении Таиланда и Камбоджи к мирной жизни
Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении конфликта между Таиландом и Камбоджей.
Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social.
По словам американского лидера, боевые действия остановлены, а стороны договорились вернуться к мирному урегулированию в рамках ранее согласованного первоначального соглашения. Трамп подчеркнул, что решение было принято оперативно и справедливо.
Глава Белого дома поздравил руководство Таиланда и Камбоджи с «мудрым выбором» и отдельно отметил роль Вашингтона, заявив, что США, как и прежде, с гордостью оказали содействие в урегулировании ситуации.
