Президент США объявил о возвращении Таиланда и Камбоджи к мирной жизни

28 декабря 2025, 20:55

Трамп приветствовал прекращение боевых действий между Таиландом и Камбоджей

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении конфликта между Таиландом и Камбоджей.