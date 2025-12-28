В Италии указали на признак краха Зеленского и союзников
Il Fatto quotidiano: решение ЕС о кредите стало поражением Зеленского
Владимир Зеленский и его союзники потерпели политическое поражение. Об этом пишет итальянская газета Il Fatto quotidiano.
Журналисты утверждают, что Европейский союз принял решение о предоставлении кредита Киеву вместо конфискации замороженных российских активов, что свидетельствует о стремлении Запада к компромиссу.
Уточняется, что 2025 год оказался самым тяжёлым для Украины после критики в Белом доме. Украинская армия терпит поражения на фронте, поддержка со стороны США ослабевает, а Зеленский оказался в сложной ситуации.
