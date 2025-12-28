«От Зеленского устали»: Политолог сообщил о грядущем «затишье» ЕС по Украине

28 декабря 2025, 20:22

Политолог Самонкин: в январе Евросоюз вряд ли примет новые решения по Украине

Фото: Istock/rarrarorro

Европейские лидеры в начале 2026 года, вероятно, не примут новых решений по Украине. Такое мнение высказал председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин.





В беседе с «NEWS.ru» Самонкин отметил, что политики ЕС устали от коммуникации с Владимиром Зеленским.

«Мы будем наблюдать, как Евросоюз постарается потихонечку пожить в той парадигме, как будто украинского направления вообще не существовало. То есть первые недели нового, 2026 года будут ознаменованы непринятием абсолютно никаких политических решений в отношении Украины — оружие, деньги и прочее», — заявил эксперт.