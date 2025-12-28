Трамп сообщил о телефонном разговоре с Путиным
Разговор с Путиным состоялся перед встречей Трампа с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным накануне переговоров с Владимиром Зеленским. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
По словам Трампа, беседа с Путиным была «хорошей и очень продуктивной». Разговор состоялся незадолго до встречи с Зеленским, которая запланирована на сегодня в 13:00 по местному времени (21:00 мск) и пройдёт в главном обеденном зале резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
Американский лидер также отметил, что пригласил представителей СМИ и поблагодарил их за внимание к происходящему.
