Трамп сообщил о телефонном разговоре с Путиным

28 декабря 2025, 20:38

Разговор с Путиным состоялся перед встречей Трампа с Зеленским

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным накануне переговоров с Владимиром Зеленским. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.