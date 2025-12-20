«Путин хочет большего»: Разведка США подозревает у России планы на Украину

20 декабря 2025, 19:28

Разведка США опровергла заявления Путина об отсутствии угрозы Европе

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Американские разведданные расходятся с утверждениями президента РФ Владимира Путина об отсутствии российской угрозы для Европы. Британские и другие европейские спецслужбы придерживаются аналогичной оценки. Об этом сообщает Reuters.





С начала специальной военной операции разведка США предупреждала, что Путин якобы намерен захватить всю Украину и вернуть часть территорий Европы, ранее входивших в СССР. Американские специалисты представили последний отчёт в сентябре.

«Разведданные всегда свидетельствовали о том, что Путин хочет большего», — заявил член комитета палаты представителей по разведке от демократов Майкл Куигли.