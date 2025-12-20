Достижения.рф

«Путин хочет большего»: Разведка США подозревает у России планы на Украину

Разведка США опровергла заявления Путина об отсутствии угрозы Европе
Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Американские разведданные расходятся с утверждениями президента РФ Владимира Путина об отсутствии российской угрозы для Европы. Британские и другие европейские спецслужбы придерживаются аналогичной оценки. Об этом сообщает Reuters.



С начала специальной военной операции разведка США предупреждала, что Путин якобы намерен захватить всю Украину и вернуть часть территорий Европы, ранее входивших в СССР. Американские специалисты представили последний отчёт в сентябре.

«Разведданные всегда свидетельствовали о том, что Путин хочет большего», — заявил член комитета палаты представителей по разведке от демократов Майкл Куигли.
Он добавил, что, по его информации, поляки в этом убеждены, а страны Балтии считают, что окажутся первыми в случае возможной эскалации.

Ранее Владимир Путин напугал европейских политиков речью о «подсвинках».
Ольга Щелокова

