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Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что настало время заключить мир с Россией. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Глобалистский правящий класс, потерпевший фиаско в Европе, делает все, что в его силах, чтобы создать ложную российскую угрозу. Россия не заинтересована во вторжении в Европу. Пришло время заключить мир!», — пишет Макгрегор.
Напомним, что 11 апреля президент России Владимир Путин провел встречу со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. Главной темой переговоров стало урегулирование конфликта на Украине.
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Иван Мусатов