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Президент США Дональд Трамп принял решение предать Москву и начал передавать оружие киевскому режиму. Об этом сообщает LAntiDiplomatico.
«Наверное, нет нужды говорить, что внешняя политика Трампа уже является катастрофой. Человек, обещавший положить конец конфликту на Украине и восстановить отношения с Россией, только что решил, совершив тяжкое предательство по отношению к Москве, продолжить поставлять киевскому режиму оружие и важные разведданные», — говорится в сообщении.
Издание оценило внешнюю политику американского президента катастрофической. Его обещания по восстановлению отношений с РФ стали ложными, так как Трамп предал Москву и возобновил поставки вооружений на Украину.
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Иван Мусатов