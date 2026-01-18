Трамп хочет «перевоспитать» Европу, но войны не будет

18 января 2026, 17:30

Политолог Блохин: ЕС не станет воевать с США из-за Гренландии

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Европейский союз вряд ли пойдёт на конфликт с США из-за Гренландии, считает политолог и американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Свое мнение он высказал в интервью NEWS.ru.





По его словам, Дональду Трампу не понравилась реакция Европы на позицию США по Гренландии, поэтому экономические меры и торговые войны станут ключевым инструментом Вашингтона в отношениях с ЕС.





«Введение пошлин ― уже результат противоречий, потому что была Стратегия национальной безопасности [США]. Американская версия откровенно утверждает, что американцы будут перевоспитывать и дисциплинировать Европу, навязывая ей свою повестку, а не наоборот», — отметил Блохин.