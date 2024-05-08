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Президент Таджикистана прибыл в Москву

08 мая 2024, 18:41
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Москву в среду, 8 мая, сообщили РИА Новости в посольстве республики в России.
У трапа самолета, на котором прилетел Рахмон, его встречали заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и другие высокопоставленные официальные лица.

Ранее было объявлено, что Эмомали Рахмон будет одним из почетных гостей на военном параде, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.



Президенты Туркменистана, Кыргызстана, Узбекистана, Беларуси и Казахстана подтвердили свое участие в Дне Победы в Москве. Также свое участие в параде подтвердили президенты Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау, включая Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса, Тхонглуна Сисулита и Умару Сисоку Эмбало.

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#поезд
#день победы
В Кремле начался юбилейный саммит ЕАЭС
08 мая 2024, 18:59

Фото: сайт Кремля

Саммит ЕАЭС, посвященный 10-летию Договора о Евразийском экономическом союзе, стартовал в Кремле в узком формате, передает РИА Новости.
Первым гостем, явившимся в Кремль, стал президент Белоруссии Александр Лукашенко, который прибыл с крупными букетами красных роз. За ним последовали премьер-министр Армении Никол Пашинян и президенты Казахстана и Киргизии.

Этот саммит особенно важен, так как он отмечает десятилетие с момента подписания Договора о Евразийском экономическом союзе. Председательство в ЕАЭС с начала текущего года перешло от России к Армении, поэтому Пашинян председательствует на сегодняшнем заседании.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) был основан 1 января 2015 года и является международным интеграционным экономическим объединением. Участниками являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Союз представляет собой одно из крупнейших экономических объединений, где обеспечено свободное перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

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#запад
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Стало известно, о чем Орбан поговорил по телефону с Зеленским
Орбан и Зеленский обсудили по телефону урегулирование украинского конфликта
08 мая 2024, 18:59

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, стороны обсудили венгерско-украинские отношения, а также мирное урегулирование конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Виктор Орбан сегодня провели телефонный разговор. Отмечается, что в ходе разговора были рассмотрены все важные элементы венгерско-украинских отношений, также премьер-министр подтвердил готовность Венгрии «внести свой вклад во все инициативы и усилия, ведущие к миру». Они договорились продолжить двусторонние консультации.

Ранее Орбан отметил, что конфликт на Украине может завершиться к концу 2025 года. Это произойдёт в том случае, если на выборах в Европарламент в июне и на президентских выборах в США в ноябре одержат победу кандидаты, выступающие за мир. Он также заявил о необходимости остановить сторонников продолжения военных действий. Орбан посетовал, что вместо того, чтобы в Брюсселе с самого начала показать, что это не наша война, всё больше стран отправляют на Украину оружие и деньги.

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#консультации
#министр
#владимир зеленский
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Таможня Литвы конфисковала два пикапа Tesla из-за антироссийских санкций
08 мая 2024, 18:52

Фото: istockphoto/Дмитрий Ларичев

В Литве задержали, а впоследствии конфисковали два автомобиля Tesla Cybertruck, направлявшиеся в Белоруссию. Таможенники прибалтийского государства посчитали, что конечным покупателем может быть гражданин или компания из России.
Как сообщает портал Delfi, сотрудники литовской таможни перехватили два редких и дорогих автомобиля во вторник, 7 мая, на посту Шальчининкай, не разрешив вывезти их из страны. Они заподозрили, что пикапы Tesla предназначались для России, хотя было заявлено, что их везут в Белоруссию. Стоимость каждого автомобиля составляет не менее 200 тысяч долларов.

Криминальная служба таможни начала расследование по факту контрабанды и нарушения санкционного режима. Обе машины конфискованы. Водителей после допроса отпустили.

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#таможня
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США приостановили поставки оружия Израилю
Шеф Пентагона Остин сообщил о приостановке поставок оружия Израилю
08 мая 2024, 18:40

Фото: iStock/icholakov

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин подтвердил, что американской правительство взяло паузу в поставках оружия Израилю. Об этом он заявил в рамках слушаний в комитете по ассигнованиям сената США.
«Мы не приняли никаких решений. Мы сделали паузу», — сообщил Остин.

По его словам, речь идёт всего об одной партии оружия. Сейчас власти США сейчас оценивают предоставляемую Израилю военную помощь.

Ранее стало известно, что Вашингтон впервые с октября 2023 года приостановил поставку боеприпасов в Израиль после атаки ХАМАСа на страну 7 октября. Это вызвало «серьезную обеспокоенность» в израильском правительстве.

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«Позор»: Шольца обвинили в неблагодарности России
Немецко-финский бизнесмен Дотком обвинил Шольца в неблагодарности РФ
08 мая 2024, 18:27

Фото: сайт Кремля

Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц оказался неблагодарным России за ее прошлые заслуги.
8 мая, в день освобождения Германии от национал-социализма, Шольц написал на своей странице о необходимости защиты мира, свободы и демократии.

«И вы благодарите Россию, поставляя оружие Украине, чтобы поддержать американскую прокси-войну. Позор», — так Дотком ответил на сообщение Шольца в социальной сети X.

Ранее стало известно, что полиция Берлина запретила на празднованиях Дня Победы на трёх крупных советских мемориалах в городе российские флаги, знамёна, георгиевские ленты, ношение военной формы и её элементов, символы «V», «Z» и иную символику, связанную с конфликтом на Украине.

Под запрет также попали военные марши и песни, особенно исполнение любых вариантов «Священной войны», флаги с гербами СССР, Белоруссии, Чечни, символика, связанная с Крымом, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.

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#лнр
#шольц
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Армения отказалась финансировать деятельность ОДКБ в 2024 году
08 мая 2024, 18:26

Фото: iStock/Wirestock

Армения в этом году не будет участвовать в финансировании ОДКБ, пишет агентство Sputnik Армения со ссылкой на пресс-служба МИД страны.
Они отметили, что страна воздержится от присоединения к решению «О бюджете ОДКБ 2024 года» и участия в финансировании деятельности организации.

При этом отмечается, что Ереван не возражал против принятия решения в ограниченном формате.

Добавим, что в последнее время Армения сокращает свое участие в организациях, действующих на пространстве бывшего СССР. Например, премьер-министр Никол Пашинян не присутствовал на межправсоветах ЕАЭС и СНГ в Бишкеке в октябре прошлого года, а также не появился на саммите СНГ. В ноябре он также отказался от участия в саммите ОДКБ в Минске.

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#азербайджан
#армения
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МВД Британии сняло дипломатический статус с ряда объектов недвижимости РФ
08 мая 2024, 18:11

Фото: istockphoto/ffikretow

Власти Великобритании снимают дипломатический статус с некоторых объектов недвижимости, которые находятся в собственности Российской Федерации. Об этом заявил глава МВД королевства Джеймс Клеверли в своём выступлении в палате общин.
Речь, в частности, идёт о недвижимости в графстве Сассекс, поместье Сикокс-Хаус, а также о зданиях представительства военного атташе и торгового представительства в Лондоне, передаёт информационное агентство Reuters. По словам Клеверли, эти объекты используются «в разведывательных целях».

Кроме того, Великобритания вводит новые ограничения на выдачу гражданам России дипломатических виз. Это касается, например, сокращения срока пребывания на территории Соединённого Королевства, добавил глава британского министерства внутренних дел.

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#ограничения
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#россия
#недвижимость
#мвд
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В ЕС согласовали передачу российских активов в пользу Украины
Reuters: ЕС согласовал процедуру передачи Украине доходов от российских активов
08 мая 2024, 17:54

Фото: istockphoto / butenkow

Послы 27 стран ЕС согласовали решение об изъятии доходов от реинвестирования замороженных активов России для финансирования поставок оружия Украине. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что таким образом ЕК хочет собрать от 2 до 3 миллиардов евро в этом году. Кроме того, 90 % средств Евросоюз направит на закупки оружия для Украины. Для вступления решения в силу, оно должно быть утверждено Европейским советом.

После начала специально военной операции на Украине Европейский союз и страны «Большой семерки» (G7) заморозили практически половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Порядка 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых бельгийской системы Euroclear.

ЕС планирует ввести ограничения для судов, которые помогают России обойти санкции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#евросоюз
#ек
#активы
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Украинские пограничники задержали семерых мужчин, пытавшихся уплыть в Венгрию
08 мая 2024, 17:16

Фото: istockphoto/Aleksandr Zyablitskiy

Сотрудники Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины задержали семерых мужчин. Они пытались на лодке через реку Тиса уплыть в Венгрию.
В своей социальной сети сотрудники управления госпогранслужбы рассказали, что пограничники Мукачёвского отряда ранним утром заметили на берегу Тисы группу людей, пытавшихся накачать резиновую лодку. Увидев пограничников, они оставили своё плавсредство и бросились в воду. Однако поняли, что достичь противоположного берега не смогут. С помощью пограничников неудавшиеся беглецы сумели выбраться на берег.

Семеро задержанных оказались жителями Закарпатья, Хмельницкой, Кировоградской и Львовской областей. Они сообщили, что в интернете познакомились с посредниками, обещавшими им помощь в пересечении границы. Стоимость услуг составляла от 6 до 7,5 тысячи долларов. По прибытии на границу им дали резиновую лодку и указали направление. В отношении задержанных составлены протоколы о попытке незаконного пересечения государственной границы Украины.

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