Президент Таджикистана прибыл в Москву

Фото: сайт Кремля
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Москву в среду, 8 мая, сообщили РИА Новости в посольстве республики в России.
У трапа самолета, на котором прилетел Рахмон, его встречали заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и другие высокопоставленные официальные лица.
Ранее было объявлено, что Эмомали Рахмон будет одним из почетных гостей на военном параде, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Президенты Туркменистана, Кыргызстана, Узбекистана, Беларуси и Казахстана подтвердили свое участие в Дне Победы в Москве. Также свое участие в параде подтвердили президенты Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау, включая Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса, Тхонглуна Сисулита и Умару Сисоку Эмбало.
Читайте также:
В Музее ВВС в Монине в День Победы можно будет побывать бесплатно
В Подмосковье проверили чистоту свыше 1 000 мемориалов в преддверии Дня Победы
ЦППК в День Победы запустит «Поезд Бессмертного полка» и поздравит пассажиров
Ранее было объявлено, что Эмомали Рахмон будет одним из почетных гостей на военном параде, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Президенты Туркменистана, Кыргызстана, Узбекистана, Беларуси и Казахстана подтвердили свое участие в Дне Победы в Москве. Также свое участие в параде подтвердили президенты Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау, включая Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса, Тхонглуна Сисулита и Умару Сисоку Эмбало.
Читайте также:
В Музее ВВС в Монине в День Победы можно будет побывать бесплатно
В Подмосковье проверили чистоту свыше 1 000 мемориалов в преддверии Дня Победы
ЦППК в День Победы запустит «Поезд Бессмертного полка» и поздравит пассажиров
Артем Кузьмин