Президент Венесуэлы Мадуро назвал саммит БРИКС историческим событием

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро охарактеризовал свой визит на XVI саммит БРИКС, который проходит в Казани, как историческое событие.
Это первый раз, когда лидер Венесуэлы лично принимает участие в саммите стран БРИКС.
Саммит, который проходит с 22 по 24 октября, стал крупнейшим внешнеполитическим событием, проводимым в России. С начала 2024 года, в рамках председательства России, к БРИКС присоединились новые члены — Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Организация нацелена на укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
В ходе председательства России запланировано более 200 различных мероприятий, направленных на развитие политических, экономических и общественных связей среди стран-участников.
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«Мы приехали на этот исторический саммит. Это первый раз, когда президент Венесуэлы присутствует лично. Раньше мы участвовали на уровне министров иностранных дел, экономики, коммуникаций, культуры», — заявил Мадуро журналистам по прибытии в аэропорт Казани.
Саммит, который проходит с 22 по 24 октября, стал крупнейшим внешнеполитическим событием, проводимым в России. С начала 2024 года, в рамках председательства России, к БРИКС присоединились новые члены — Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Организация нацелена на укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
В ходе председательства России запланировано более 200 различных мероприятий, направленных на развитие политических, экономических и общественных связей среди стран-участников.
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Елена Перлова