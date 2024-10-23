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Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что саммит БРИКС в Казани демонстрирует усталость мирового сообщества от лицемерия и диктата коллективного Запада.
Об этом она сказала, выступая на мероприятии, посвященном годовщине дипломатических отношений между Россией и Китаем. Саммит БРИКС проходит с 22 по 24 октября и является крупнейшим внешнеполитическим событием в России. Симоньян подчеркнула, что встреча не только укрепляет дружбу между странами, но и демонстрирует готовность к новому миропорядку.
Она также отметила, что попытки международной изоляции России провалились, добавив, что саммит станет важной вехой, после которой мир разделится на «до и после».
С начала 2024 года в БРИКС вступили Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия председательствует в организации под лозунгом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития.
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«Он показывает нашу с вами усталость от них, от их лицемерия, от их диктата. Я сейчас имею в виду коллективный Запад под предводительством Соединенных Штатов. Мы все устали. Спасибо вам за то, что мы устали вместе, и отдыхать будем вместе, когда правда восторжествует и однополярный мир прекратится», — заявила Симоньян.
Она также отметила, что попытки международной изоляции России провалились, добавив, что саммит станет важной вехой, после которой мир разделится на «до и после».
С начала 2024 года в БРИКС вступили Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия председательствует в организации под лозунгом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития.
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Елена Перлова