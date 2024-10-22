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Начавшийся в Казани саммит БРИКС продемонстрировал, что политика Запада по изоляции России на международной арене провалилась. Об этом пишет колумнист британской газеты The Daily Telegraph Филип Джонстон. По его словам, саммит с лидерами 20 государств говорит о дипломатической победе президента РФ Владимира Путина.
Журналист считает, что успех мероприятия такого масштаба имеет «огромное значение с точки зрения баланса сил в мире», так как все участники саммита БРИКС в Казани заинтересованы в уменьшении зависимости от американского доллара.
Джонстон также добавил, что новая общая платежная система стран БРИКС, которую рассчитывают создать участники саммита, позволит России в разы эффективнее справляться с санкциями, что в итоге повлияет на исход конфликта на Украине.
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