Президент Венесуэлы Мадуро запросил военную помощь у России
Президент Венесуэлы Николас Мадуро направил просьбы о поставках вооружений России, Китаю и Ирану. Об этом сообщает Washington Post, изучив конфиденциальные документы.
По данным издания, Мадуро запросил у Москвы ракеты, радары и модернизированные самолёты.
В письме председателю Китая Си Цзиньпину Мадуро попросил о «расширении военного сотрудничества» для противодействия «эскалации отношений с США». Взаимодействие с Ираном ведёт министр транспорта Венесуэлы Рамон Селестино Веласкес, который ранее координировал поставки техники и беспилотников. Каракас запросил у Тегерана оборудование для обнаружения целей, GPS-скремблеры и беспилотники с дальностью до 1000 км.
Запросы Мадуро происходят на фоне усиления американского военного присутствия в Карибском регионе.
Ранее CNN сообщил, что администрация Дональда Трампа рассматривает удары по наркопредприятиям и маршрутам контрабанды в Венесуэле. В ответ на обострение ситуации Мадуро объявил мобилизацию Боливарианской национальной полиции, опасаясь, что США могут использовать борьбу с наркотрафиком как предлог для военных действий.
Венесуэла активно ищет международную поддержку для укрепления обороны, что отражает растущее напряжение в регионе и усиливает международные риски конфликта.
