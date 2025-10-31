В ближайшие дни или часы армия США может атаковать Венесуэлу
Администрация президента США Дональда Трампа готовится к нанесению ударов по военным объектам на территории Венесуэлы. Как сообщает газета Miami Herald со ссылкой на источники, операция может начаться в ближайшие часы или дни.
По информации издания, цель военной кампании — уничтожение объектов, которые, по версии Вашингтона, используются наркокартелем, якобы возглавляемым президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Собеседники газеты отметили, что одной из ключевых задач операции станет «обезглавливание» руководства картеля, который американские власти подозревают в поставках до 500 тонн наркотиков ежегодно.
При этом источники не исключили, что сам Мадуро может стать одной из целей предстоящих ударов. Официальных комментариев от Белого дома и Пентагона пока момент нет.
