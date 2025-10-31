В ближайшие дни или часы армия США может атаковать Венесуэлу

31 октября 2025, 17:21

Фото: iStock/Im Yeongsik

Администрация президента США Дональда Трампа готовится к нанесению ударов по военным объектам на территории Венесуэлы. Как сообщает газета Miami Herald со ссылкой на источники, операция может начаться в ближайшие часы или дни.