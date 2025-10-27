Достижения.рф

Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве с Боливарианской Республикой Венесуэла.



Документ разместили 27 октября на официальном интернет‑портале правовой информации.

«Ратифицировать договор между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнерстве и сотрудничестве», — гласит он.

Договор предусматривает усиление политического и экономического взаимодействия между странами, в том числе в областях энергетики, добычи полезных ископаемых, транспорта и связи, а также в сфере безопасности, включая противодействие терроризму и экстремизму.

Сам проект соглашения Путин направлял на ратификацию в Государственную думу 16 октября.
Никита Кротов

