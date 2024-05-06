Госдеп США заявил о признании Путина президентом России

Фото: сайт Кремля
В госдепартаменте США заявили, что не считают выборы в РФ честными, но признают Владимира Путина президентом государства. Об этом в ходе брифинга сказал глава пресс-службы американского ведомства Мэттью Миллер, трансляция шла на YouTube.
Представитель Госдепа отрицательно ответил на вопрос о том, будут ли США присутствовать на инаугурации российского лидера 7 мая. Когда одна из журналисток спросила, означает ли это, что Вашингтон бойкотирует церемонию, Миллер ответил: «Нашего представителя там не будет. Вы можете сделать выводы сами».
Выборы в России прошли 15–17 марта, в них принимало участие четыре кандидата. По информации ЦИК, Путин набрал 87,28% голосов. Глава РФ вступает в пятый президентский срок.
Ранее Путин поблагодарил членов правительства России за совместную работу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Выборы в России прошли 15–17 марта, в них принимало участие четыре кандидата. По информации ЦИК, Путин набрал 87,28% голосов. Глава РФ вступает в пятый президентский срок.
Ранее Путин поблагодарил членов правительства России за совместную работу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак