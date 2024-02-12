Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Президент Венгрии Каталин Новак официально подала в отставку. Соответствующее заявление она предоставила парламенту.
Ранее, 10 февраля Новак сообщила, что уходит в отставку. Решение было принято из-за того, что в апреле 2023 года президент, по её словам, «совершила ошибку», помиловав человека, замешанного в педофилии.
Согласно законодательству страны, парламент должен в течение 15 дней рассмотреть её заявление. Если отставка будет принята, новые выборы объявят в пределах 30 дней. В это время обязанности главы государства будет исполнять спикер парламента Ласло Кёвер.
В последние дни в Венгрии разгорелся скандал. Оказалось, что в апреле 2023 года прямо перед приездом папы Римского в Будапешт Новак удовлетворила прошение о помиловании экс-заместителя директора детского дома, который скрывал преступления в отношении детей, совершённые директором-педофилом. Тогда партии оппозиции призвали Новак уйти в отставку.
Читайте также:
Президент Венгрии Каталин Новак ушла в отставку из-за педофила
В Венгрии заявили о неспособности Европы помочь Украине победить
Сийярто: Венгрия подвергается атаке, выступая за переговоры по Украине
Согласно законодательству страны, парламент должен в течение 15 дней рассмотреть её заявление. Если отставка будет принята, новые выборы объявят в пределах 30 дней. В это время обязанности главы государства будет исполнять спикер парламента Ласло Кёвер.
Читайте также:
Президент Венгрии Каталин Новак ушла в отставку из-за педофила
В Венгрии заявили о неспособности Европы помочь Украине победить
Сийярто: Венгрия подвергается атаке, выступая за переговоры по Украине
Анастасия Чинкова