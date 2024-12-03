«Президент Юн рехнулся»: профессор Ланьков высказался о событиях в Южной Корее

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Лидер КНДР Ким Чен Ын не может воспользоваться введением военного положения в Южной Корее и, наверняка, сам находится в изумлении. Об этом заявил профессор южнокорейского Университета Кунмин Андрей Ланьков. Более подробно высказываться о происходящем кореевед отказался до выяснения ситуации.
«Я в Пекине. Говорить не буду до уяснения ситуации и своего возвращения в Сеул. Кажется, президент Юн рехнулся. Ким Чен Ын воспользоваться [ситуацией] не может и, полагаю, сам в изумлении», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».Тем временем ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким полагает, что президент Юн Сок Ёль не станет подчиняться решению парламента об отмене военного положения, которое депутаты успели принять, прорвавшись внутрь здания палаты. В разговоре с RT эксперт предположил, что в случившемся прослеживается «американский след».
«Теперь он должен подчиниться решению парламента. Вот вопрос, подчинится он или нет? Он, скорее всего, не подчинится и будет настаивать на дальнейшем сохранении антиконституционного положения», — полагает Ким.Читайте также:
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Данил Пономарев