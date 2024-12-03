YTN: граждане Южной Кореи протестуют у заблокированного входа в парламент

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Граждане, которые протестуют против введения в Южной Корее военного положения, собрались у заблокированного полицией входа в парламент, сообщил телеканал YTN.
Возле здания парламента собрались уже несколько сотен человек. Протестующие люди скандируют лозунги против действий президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Они призывают его отменить военное положение и уйти в отставку.
Председатель ведущей в стране оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён объявил, что решение о том, чтобы ввести в стране военное положение противоречит конституции.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль уточнил, что данное решение принято, «чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».
Ранее командующий военным положением в Южной Корее заявил о приостановке деятельности парламента и всех политических партий в рамках введенных чрезвычайных мер.
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Председатель ведущей в стране оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён объявил, что решение о том, чтобы ввести в стране военное положение противоречит конституции.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль уточнил, что данное решение принято, «чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».
Ранее командующий военным положением в Южной Корее заявил о приостановке деятельности парламента и всех политических партий в рамках введенных чрезвычайных мер.
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Ольга Енгалычева