В Южной Корее приостановили работу парламента и деятельность политических партий

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Командование военным положением в Южной Корее своим первым приказом приостановила работу парламента страны — Национального собрания. Кроме того, приостановлена деятельность политических партий.
Указ № 1 подписал генерал армии сухопутных войск Республики Корея Пак Ан Су, сообщает информационное агентство Yonhap. Подчёркивается, что в период действия военного положения полностью запрещены любые политические собрания, митинги, демонстрации и любая другая политическая деятельность. Приостановлена также деятельность региональных парламентов.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввёл военное положение в республике 3 декабря. Он объяснил необходимость этого шага угрозой со стороны северокорейских коммунистических сил. Южнокорейский лидер также заявил о возможности паралича власти, вызванного попытками провести против него процедуру импичмента.
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Александр Бойцов