Появилось видео аварии с Живописного моста в Москве, где погиб бизнесмен Белюскин
Российский бизнесмен Сергей Белюскин погиб в результате ДТП на Живописном мосту в Москве. Его спорткар Aston Martin врезался в отбойник. Кадры происшествия опубликовали в Telegram-канале SHOT.
Предварительно, 57-летнему предпринимателю стало плохо с сердцем во время управления автомобилем. Скорее всего, именно это привело к потере контроля над транспортным средством.
Ранее «Радио 1» уточняло, что ДТП случилось 25 августа около 21:00 (мск). Прибывшие медики пытались реанимировать бизнесмена, однако спасти его не удалось. Смерть наступила на месте.
Предположительной причиной смерти называют острые проблемы с сердечно-сосудистой системой.
