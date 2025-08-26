Появилось видео аварии с Живописного моста в Москве, где погиб бизнесмен Белюскин

26 августа 2025, 02:07

SHOT выложил кадры с места аварии в Москве, где погиб бизнесмен Белюскин

Фото: iStock/chokchaipoomichaiya

Российский бизнесмен Сергей Белюскин погиб в результате ДТП на Живописном мосту в Москве. Его спорткар Aston Martin врезался в отбойник. Кадры происшествия опубликовали в Telegram-канале SHOT.