В Кремле прокомментировали договор о партнерстве России и КНДР

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Договор о партнерстве России и КНДР подразумевает стратегическое сотрудничество во всех областях, в том числе в сфере безопасности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам официального представителя Кремля, данным договором и его принципами Россия и КНДР руководствуются при дальнейшем развитии отношений. Примечательно, что детали содержания договора Песков не уточнять не стал.
Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, который был подписан 19 июня текущего года. Данное соглашение предусматривает «оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников договора». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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