Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль арестован

Фото: istockphoto/Jae Young Ju
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль помещён под стражу. Ордер на его арест выдал Западный окружной суд Сеула.
Об этом сообщило информационное агентство «Рёнхап». Глава государства обвиняется в превышении полномочий, злоупотреблении властью и попытке организации вооружённого мятежа. По законам страны, следствие может содержать господина Ёля под стражей до 20 дней, включая то время, которое он уже провёл под арестом. Задержали президента в среду, 15 января.
Парламент страны объявил импичмент президенту Южной Кореи 14 декабря 2024 года. Ему поставили в вину ввод военного положения в стране при отсутствии достаточных оснований для такого шага. Изначально ордер на арест Юн Сок Ёля был выдан Управлением антикоррупционных расследований, но 3 января арестовать южнокорейского лидера не позволила его охрана. 15 января задержание и препровождение президента под стражу всё же состоялись.
Читайте также:
Минюст Южной Кореи запретил президенту выезд из страны
Оппозиция в Южной Корее назначила дату голосования по импичменту президента
«Импичмент — гарантированный сценарий»: на что обрекают президента Южной Кореи за военное положение
Александр Бойцов