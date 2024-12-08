Президент Зурабишвили пригласила Маска в Грузию

Саломе Зурабишвили (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила американского миллиардера Илона Маска к себе в страну. Об этом она написала в социальной сети Х, прикрепив совместное фото.
Встреча Зурабашвили и Маска состоялась во время церемонии открытия собора Парижской Богоматери. Также президент отметила, что между ними произошел диалог о ситуации в Грузии.
Напомним, что на сегодняшний день в Грузии проходят массовые акции протеста. Митингующие вышли на улицы после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз.
Читайте также:
В Грузии заявили, что Зеленский служит интересам других стран, а не Украины
«Не изменят ничего»: политолог оценил санкции Украины против Грузии
Полиция Грузии проводит обыски в офисах оппозиционных партий
Иван Мусатов