В Грузии отказались восстанавливать дипломатические отношения с РФ

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Грузия не собирается восстанавливать дипломатические отношения с Россией, которых нет и сейчас. Об этом порталу NEWS.ru заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.
«У нас нет дипломатических отношений с Российской Федерацией. Мы просто проводим политику президента в национальных интересах. Но таких серьезных отношений, как, например, европейская интеграция, с внешнеполитическими игроками у нас нет», — прокомментировал премьер.Накануне в Грузии состоялись парламентские выборы. Правящая партия республики «Грузинская мечта — демократическая Грузия» набрала 90 мандатов из 150 возможных, отметил спикер парламента Шалва Папуашвили.
Ранее сообщалось, что венгерский премьер Виктор Орбан досрочно поздравил правящую партию Грузии с победой на выборах.
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Никита Кротов