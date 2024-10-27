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В Грузии отказались восстанавливать дипломатические отношения с РФ

27 октября 2024, 16:56
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Грузия не собирается восстанавливать дипломатические отношения с Россией, которых нет и сейчас. Об этом порталу NEWS.ru заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.
«У нас нет дипломатических отношений с Российской Федерацией. Мы просто проводим политику президента в национальных интересах. Но таких серьезных отношений, как, например, европейская интеграция, с внешнеполитическими игроками у нас нет», — прокомментировал премьер.
Накануне в Грузии состоялись парламентские выборы. Правящая партия республики «Грузинская мечта — демократическая Грузия» набрала 90 мандатов из 150 возможных, отметил спикер парламента Шалва Папуашвили.



Ранее сообщалось, что венгерский премьер Виктор Орбан досрочно поздравил правящую партию Грузии с победой на выборах.

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Дубинский: Остин дал Зеленскому взятку за удержание Покровска до избрания Харрис
27 октября 2024, 17:33

Встреча Владимира Зеленского и Ллойда Остина (фото: сайт Пентагона)

Глава Пентагона Ллойд Остина во время визита в Киев дал Владимиру Зеленскому взятку, чтобы тот не отводил войска от Красноармейска (украинское название — Покровск) и удерживал его, дабы не подорвать избирательную кампанию кандидата в президенты США Камалы Харрис. Об этом в своем телеграм-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
«Остин, получается, привез «величайшему» и «покорителю Сибири» взятку за то, что те заставят солдат стоять насмерть под Покровском, чтобы не подорвать избирательную кампанию Харрис», — написал он.
Дубинский отметил, что финансовая поддержка в размере 800 млн долларов, о которой объявили во время визита Остина, не потратят по назначению из-за множества обстоятельств: от засекреченных контрактов до невозможности корректного учета произведенной продукции.
«То есть освоить из этих 800 миллионов долларов можно как 30%, так и 60%. Получается, до 500 миллионов долларов. Это за удержание фронта и чтоб заткнулись по НАТО и «дальнобою» до выборов. Нормально. Надо брать», — заключил депутат.
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Ермак: выборы президента на Украине пройдут сразу после завершения конфликта
27 октября 2024, 16:50

Андрей Ермак

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что выборы президента на Украине пройдут сразу после завершения вооруженного конфликта. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera. По его словам, сейчас все ресурсы Киева уходят на противостояние с Россией.
«Сразу после окончания войны. Зеленский очень ясно выразился: он хочет, чтобы все солдаты имели возможность голосовать, как и беженцы за границей. Но сегодня ресурсы должны идти на войну», — пояснил он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Зеленский «уперся напрочь» и не хочет мира. По его мнению, раньше считали, что мир на Украине возможен при согласии коллективного Запада, однако сейчас очевидно, что западные политики больше хотят мира, чем сам Зеленский. Сам Запад при этом не может остановить поставки вооружения и выделение средств Украине. Если они решатся на этот шаг, то «потеряют лицо», считает белорусский лидер.

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#конфликт
#мир
#зеленский
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Лавров прокомментировал слова Трампа об ударе по Москве
Лавров: слова Трампа об ударе по Москве сделаны в рамках предвыборной кампании
27 октября 2024, 15:28

Сергей Лавров (Фото: сайт Кремля)

Заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что он якобы угрожал ударить по Москве, сделаны в рамках предвыборной кампании. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
«Соперники в этой гонке за президентское кресло в Белом доме сконцентрированы на поиски каких-то тезисов, которые по их мнению способны повлиять на избирателей в свою пользу», — пояснил министр.

Политик отметил, что данные заявления — это только сюжет внутриполитической жизни США.

Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года. На пост главы Соединенных Штатов претендует кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от демократов нынешняя вице-президент страны Камала Харрис, которая вступила в гонку после решения американского лидера Джо Байдена покинуть её.

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Президент Путин поучаствует в церемонии спуска нового ледокола на воду
27 октября 2024, 15:11

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

В церемонии спуска нового ледокола на воду поучаствует президент России Владимир Путин. Как сообщил журналист Павел Зарубин, главе государства также предстоит встреча с членами Совбеза и кабмина.
«На неделе Путин примет участие в церемонии спуска на воду нового ледокола. Российские судостроители порадуют страну своей мощной и готовой продукцией», — сказано в публикации Зарубина.
Отмечено, что Путин обратится к профсоюзному съезду, в графике президента много важных событий.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил с профессиональным праздником работников транспортной отрасли. Он подчеркнул важнейшую роль городской транспортной сферы.

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#владимир путин
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Кадыров обсудил сотрудничество с президентом ОАЭ на встрече в Абу-Даби
27 октября 2024, 14:58

Рамзан Кадыров (Фото: сайт Кремля)

Сотрудничество обсудили глава Чечни Рамзан Кадыров с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Бен Заид Аль Нахайяном в Абу-Даби. Об этом Кадыров проинформировал в своем канале в Telegram.
«Мы поговорили о недавнем официальном визите уважаемого шейха в Москву, о [его] встрече с президентом [РФ] Владимиром Владимировичем Путиным. Предметно поговорили о развивающихся отношениях между двумя странами», — сказано в сообщении.
Кадыров рассказал шейху о планах развития Чечни в дальнейшем. Кроме того, политики обсудили последние события, которые произошли в регионе.

Ранее публиковались подробности встречи президента РФ Владимира Путина с коллегой из ОАЭ.

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#россия
#оаэ
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#новости
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Генсек ООН отметил важность саммита в Казани для решения глобальных проблем
27 октября 2024, 14:21

Антониу Гутерреш (Фото: сайт Кремля)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, говоря о саммите БРИКС в Казани, заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину о важности подобных мероприятий, где происходит единение стран, благодаря которому решаются глобальные проблемы. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
Гутерреш добавил, что ему также удалось посетить Казанский кремль. По мнению генсека ООН, кремль является «великолепным чудом света».

Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. Главная тема встречи — «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

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#кремль
#саммит
#оон
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Стояногло обвинил Санду в введении антироссийских санкций
27 октября 2024, 13:32

Фото: istockphoto/Mihrzn

Кандидат в президенты Республики Молдова Александр Стояногло обвинил действующего лидера страны Майу Санду в введении антироссийских санкций.
«Проще всего оправдывать некомпетентность войной на территории Украины. Вы называете Россию агрессором, но при этом сохранили дипломатические отношения, включая закупку газа, одновременно присоединившись к санкциям против России. Вы не сделали ничего…» — сказал Стояногло Санду во время дебатов.
Санду же парировала тем, что Молдове пришлось согласиться на ограничительные меры против РФ, чтобы Запад не ввел санкции против республики.

Недружественные к РФ страны стали вводить санкции на фоне спецоперации в Донбассе. Фактически, российской стороне объявили экономическую войну, пытаясь «продавить» ее экономику.

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Лукашенко раскрыл, как Зеленский относится к потерям на фронте
Лукашенко заявил, что Зеленскому не жалко украинцев из-за его амбиций
27 октября 2024, 12:57

Александр Лукашенко (фото: сайт Кремля)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимиру Зеленскому не жалко украинцев, так как возымели место его амбиции. Об этом он рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину на полях саммита БРИКС в Казани. По его словам, завершение конфликта сейчас зависит уже больше не от Запада, а от самого Зеленского.
«Ему плевать на это (народ Украины — прим.ред.), исходя из его поведения. Видимо, амбиции возымели место. Но это не место для амбиций. Поэтому действительно - не жалко», — пояснил он.
Лукашенко отметил, что завершение конфликта сейчас в руках Зеленского, так как Запад хочет мира, но не может надавить на украинского лидера.
«Недавно, встречаясь с представителями Запада, я понял, что они хотят мира, но они не могут надавить на Зеленского. Потому что было обещано, что давления не будет, будет всяческая поддержка», — сказал белорусский президент.
Он добавил, что ситуация на фронте меняется каждый день, и «сегодня — серьезно в пользу россии». В Курской области, по его информации, погибло очень много украинцев.
«И россиянам, конечно, непросто. Убиваем друг друга ни к чему. А на основной линии фронта подвижки очень серьезные», — подчеркнул Лукашенко.
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#запад
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Стала известна цель израильского авиаудара по Ирану
NYT: Израиль уничтожил системы ПВО вокруг главных энергообъектов Ирана
27 октября 2024, 12:23

Фото: iStock/e-crow

Израиль в результате авиаудара в ночь с 25 на 26 октября уничтожил системы ПВО вокруг главных энергообъектов Ирана. Об этом сообщает американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на иранские и израильские источники. По их словам, уничтожение комплексов противоракетной обороны вызвало серьезное беспокойство Тегерана.
Собеседники газеты отметили, что израильский авиаудар поразил комплексы ПВО у нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, газового месторождения и порта на юге Ирана. При этом Тегеран сам подтверждал, что от обстрела погибли четверо военных, служащих на объектах ПВО.

Издание также передает слова источников в Иране, которые говорят о тревоге в руководстве страны из-за результатов израильской атаки, так как критически важные энергетические и экономические центры оказались беззащитны для авиаударов Израиля в будущем.
«Израиль посылает нам четкий сигнал. Это может иметь очень серьезные экономические последствия для Ирана, и теперь, когда мы понимаем ставки, нам нужно действовать мудро и не продолжать напряженность», — приводят заявление эксперта по нефтегазовой промышленности Ирана и члена Ирано-иракской торговой палаты Хамида Хоссейни.
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#сша
#израиль
#пво
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