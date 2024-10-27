Президент Грузии Зурабишвили отказалась признавать итоги парламентских выборов

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина рано или поздно вступит в ЕС и НАТО, добавив, что об этом «позаботился Кремль». Его слова приводит немецкий журнал Spiegel, которому он дал интервью. При этом политик отказался называть конкретную дату вступления Украины в эти объединения.