Президент Грузии Зурабишвили отказалась признавать итоги парламентских выборов

Саломе Зурабишвили (фото: РИА Новости/Стрингер)
Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признавать итоги парламентских выборов, согласно которым победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», назвав результаты полностью сфальсифицированными. Об этом она заявила на брифинге перед журналистами. По ее словам, на выборах произошел «тотальный захват ваших голосов».
«В первую очередь, спасибо всем, кто проголосовал за европейское будущее страны <…> Это была тотальная фальсификация, тотальный захват ваших голосов», — отметила она.Стоит отметить, что именно Зурабишвили принадлежит инициатива объединения крупных оппозиционных партий против «Грузинской мечты», направленная на победу в парламентских выборах.
Грузинский президент объявила о непризнании результатов выборов и добавила, что никто не может отнять у Грузии европейское будущее.
«Я не признаю эти выборы…Я приехала в эту страну не для этого. Наши предки жили не для этого. Мы этого не потерпим! Никто не может отнять у Грузии европейское будущее», — заключила она.Читайте также:
Орбан посетит Грузию 28-29 октября
В РФ допустили попытку организации цветной революции в Грузии после выборов
Европарламент заявил о нарушениях и запугивании на выборах в парламент Грузии
Данил Пономарев