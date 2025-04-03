В ООН указали на важность соблюдения закона в деле главы Гагаузии Гуцул

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Организация Объединенных Наций (ООН) призвала к соблюдению правовых норм в связи с арестом главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Об этом 3 апреля заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Он указал, что ООН внимательно следит за ситуацией и призывает все стороны к избежанию действий, которые могут повысить напряженность.
Евгения Гуцул обратилась 2 апреля к генсеку ООН Антониу Гутерришу, заявив, что власти Молдавии используют судебную систему для подрыва автономии региона.
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«Мы в курсе сообщений о содержании Гуцул под стражей. Мы не в состоянии комментировать ведущееся внутри страны делопроизводство, но отмечаем важность соблюдения надлежащей правовой процедуры и верховенства закона», — передает его слова РИА Новости.Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева после включения в список лиц, которым запрещен выезд из Молдавии. 28 марта суд арестовал ее на 20 суток. На следующий день вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал неправовым и политизированным арест главы Гагаузии.
Евгения Гуцул обратилась 2 апреля к генсеку ООН Антониу Гутерришу, заявив, что власти Молдавии используют судебную систему для подрыва автономии региона.
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Мария Моисеева