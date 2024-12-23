Гуцул: Гагаузия не признает Майю Санду президентом Молдавии

Евгения Гуцул (Фото: РИА Новости/ Алексей Никольский)
Гагаузия не хочет признавать Майю Санду президентом Молдавии. Об этом объявила глава региона Евгения Гуцул, передало агентство РИА Новости.
«Как центральная власть не признает легитимную власть Гагаузии, так и мы не признаем этого президента, поскольку на президентских выборах были фальсификации», — обратила внимание Евгения Гуцул.
Глава Гагаузской автономии подчеркнула, что на выборах бы одержал победу достойный кандидат, если бы не фальсификация результатов. Евгения Гуцул обвинила Кишинев в давлении на руководство региона и в том, что они отказываются от сотрудничества. Лидер Гагаузии уточнила, что подобные действия Молдавии ухудшают отношения с гагаузской стороной.
Ранее сообщалось, что аппарат президента Молдавии Майи Санду опроверг сообщения Службы внешней разведки (СВР) России о планах военных действий в Приднестровье.
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Ольга Енгалычева