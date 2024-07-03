Президенты России и Монголии проводят переговоры на саммите ШОС

Фото: РИА Новости / POOL / Гавриил Григоров
В Астане стартовали переговоры между Владимиром Путиным и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.
На полях саммита ШОС в Астане проходит встреча Владимира Путина с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, сообщает корреспондент РИА Новости.
Российский лидер отметил, что товарооборот между двумя странами в 2024 году уверенно растёт, несмотря на некоторое снижение объёмов в 2023-м.
Отношения между Россией и Монголией, по словам президента Путина, на протяжении многих лет основываются на прочном фундаменте взаимодействия и дружбы. Президент поздравил своего коллегу с победой правящей Монгольской народной партии на парламентских выборах, которые прошли в июне.
Беседа двух лидеров проходит в зале для переговоров отеля «Ритц Карлтон».
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Российский лидер отметил, что товарооборот между двумя странами в 2024 году уверенно растёт, несмотря на некоторое снижение объёмов в 2023-м.
«Энергетика была и остается одним из основных направлений нашего взаимодействия, работа налажена, но мы можем и говорить о расширении, имею в виду и углеводороды, и электроэнергетику, здесь есть о чем говорить», — сказал Владимир Путин.
Отношения между Россией и Монголией, по словам президента Путина, на протяжении многих лет основываются на прочном фундаменте взаимодействия и дружбы. Президент поздравил своего коллегу с победой правящей Монгольской народной партии на парламентских выборах, которые прошли в июне.
Беседа двух лидеров проходит в зале для переговоров отеля «Ритц Карлтон».
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Мира Полтева