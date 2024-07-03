Хиллари Клинтон: украинцы должны воевать ради победы Байдена

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Хиллари Клинтон призвала украинцев воевать ради победы Байдена, сообщили в Ura.ru.
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала жителей Украины перейти в наступление на фронте. По её мнению, это поможет действующему президенту США Джо Байдену одержать победу на предстоящих выборах. Об этом Клинтон заявила в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко.
Она также назвала кандидата в президенты США Дональда Трампа «опасным для США и всего мира человеком». И выразила готовность сотрудничать с человеком, который представляется как Порошенко, чтобы найти компрометирующие материалы на Трампа.
Ранее в США состоялись предвыборные дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом. После этого конгрессмен-демократ от Техаса Ллойд Доггетт обратился к Байдену с призывом не участвовать в президентских выборах, которые пройдут в ноябре. По мнению Доггетта, у действующего президента практически нет шансов победить Трампа.
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«Вы должны продвигаться вперед как можно лучше, чтобы попытаться не только удержать линию, но и перейти в наступление. И тогда многие в нашей стране сделают все возможное, чтобы переизбрать президента Байдена», — заявила Хиллари в опубликованном на Rutube-канале пранке.
Она также назвала кандидата в президенты США Дональда Трампа «опасным для США и всего мира человеком». И выразила готовность сотрудничать с человеком, который представляется как Порошенко, чтобы найти компрометирующие материалы на Трампа.
Ранее в США состоялись предвыборные дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом. После этого конгрессмен-демократ от Техаса Ллойд Доггетт обратился к Байдену с призывом не участвовать в президентских выборах, которые пройдут в ноябре. По мнению Доггетта, у действующего президента практически нет шансов победить Трампа.
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Мира Полтева