В Подмосковье уже выдвинули 58 кандидатов в советы депутатов

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
В Московской области к Единому дню голосования уже выдвинуты 58 кандидатов в депутаты муниципальных советов. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
Избирательная комиссия Московской области опубликовала календарный план выборов в органы местного самоуправления региона 8 сентября. В нём представлены основные этапы проведения выборов.
Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Ранее сообщалось, что выборы в советы депутатов 28 муниципалитетов Подмосковья будут трёхдневными – они пройдут с 6 по 8 сентября. Такое решение принято по согласованию с Центризбиркомом России.
При этом на сентябрьских выборах будет использоваться дистанционное электронное голосование.
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«По этому плану в ближайшие два месяца будут работать организаторы выборов. В документе указаны не все, а лишь ключевые этапы. Сейчас набирает обороты этап выдвижения кандидатов. По состоянию на 2 июля выдвинуты 58 кандидатов: 57 человек самовыдвиженцев и один представитель политической партии», – отметили в пресс-службе.
Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Ранее сообщалось, что выборы в советы депутатов 28 муниципалитетов Подмосковья будут трёхдневными – они пройдут с 6 по 8 сентября. Такое решение принято по согласованию с Центризбиркомом России.
При этом на сентябрьских выборах будет использоваться дистанционное электронное голосование.
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Лора Луганская