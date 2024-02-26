Венгерский парламент единогласно принял отставку президента страны Каталин Новак

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Парламент Венгрии провёл первое заседание весенней сессии. На нём была принята отставка президента страны Каталин Новак.
За её уход со своего поста проголосовали все 196 присутствовавших в зале заседаний законодателей. Прямую трансляцию сессии вёл официальный сайт парламента.
Новак подала в отставку после скандала, который разгорелся в начале февраля. Тогда выяснилось, что в апреле 2023 года перед визитом в Будапешт папы Римского глава государства помиловала человека, подозреваемого в педофилии. Она признала, что совершила ошибку и в эфире общенационального телевидения заявила, что покидает свой пост.
На её место правящая коалиция, имеющая большинство в парламенте, предложила 67-летнего председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока. Накануне, 25 февраля, представители оппозиции провели в Будапеште митинг, на котором требовали изменения процедуры и прямых президентских выборов. По существующему законодательству главу Венгрии избирает парламент.
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Новак подала в отставку после скандала, который разгорелся в начале февраля. Тогда выяснилось, что в апреле 2023 года перед визитом в Будапешт папы Римского глава государства помиловала человека, подозреваемого в педофилии. Она признала, что совершила ошибку и в эфире общенационального телевидения заявила, что покидает свой пост.
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Александр Бойцов