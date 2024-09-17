Сербия жёстко ответила на требование Госдепа США по Косово

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Вице-премьер Сербии Александр Вулин ответил Госдепу США на требование воздержаться от шагов, «противоречащих нормализации», в связи с ситуацией в Косово и Метохии. Об этом сообщила пресс-служба политика.
Ранее Госдеп США призвал Белград и Приштину воздержаться от нескоординированных акций и законодательных актов, которые противоречат нормализации отношений между сторонами.
Вулин подчеркнул, что единственным путём прогрессу ситуации в Косово и Метохии является безусловная реализация Брюссельских соглашений, а также формирование ожидаемого уже 11 лет Сообщества сербских общин.
Он добавил, что Сербии не от чего воздерживаться, а вот США следует воздержаться от попыток управления Белградом, а также от поддержки косово-албанского премьер-министра Альбина Курти и его насилия в отношении сербов в Косово и Метохии.
Кроме того, он призвал Вашингтон воздержаться от бомбардировок Сербии без согласия на то Совета безопасности ООН.
Во вторник, в ходе семинара Rose-Roth Парламентской ассамблеи НАТО делегация Скупщины (парламента) Сербии заявила о насилии и терроре косовоалбанских властей над сербами в Косово и Метохии.
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Вулин подчеркнул, что единственным путём прогрессу ситуации в Косово и Метохии является безусловная реализация Брюссельских соглашений, а также формирование ожидаемого уже 11 лет Сообщества сербских общин.
Он добавил, что Сербии не от чего воздерживаться, а вот США следует воздержаться от попыток управления Белградом, а также от поддержки косово-албанского премьер-министра Альбина Курти и его насилия в отношении сербов в Косово и Метохии.
Кроме того, он призвал Вашингтон воздержаться от бомбардировок Сербии без согласия на то Совета безопасности ООН.
Во вторник, в ходе семинара Rose-Roth Парламентской ассамблеи НАТО делегация Скупщины (парламента) Сербии заявила о насилии и терроре косовоалбанских властей над сербами в Косово и Метохии.
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Анастасия Чинкова