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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил Путина с переизбранием

18 марта 2024, 14:39
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

По мнению северокорейского лидера, россияне на выборах показали свою волю к укреплению единства и построению сильного государства. Об этом Ким Чен Ын написал в поздравительном послании Владимиру Путину.
«На этих президентских выборах российский народ продемонстрировал как внутри страны, так и за рубежом свою волю к дальнейшему укреплению социального и политического единства с вами в центре, а также к построению сильной России», — написал Ким Чен Ын, текст послания приводит Центральное агентство Кореи.

В странах Запада к президентским выборам в России отнеслись достаточно скептически. Ранее сообщалось, что правительство ФРГ не признало президентские выборы в России легитимными. Об этом заявила на брифинге представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман.


Представитель МИД ФРГ Себастьян Фишер и вовсе заявил, что внешнеполитическое ведомство будет в обращениях и в документах употреблять имя Владимира Путина без добавления слов «президент» или «правитель».

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#владимир путин
#ким чен ын
#выборы
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Григорий Лепс: Россию никто не сможет уничтожить
18 марта 2024, 15:07

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Российский певец Григорий Лепс высказал мнение о том, что противостояние России и Запада — не миф, а последний уже не в первый раз в истории стремится уничтожить нашу страну как государство и подчинить себе.
Он подчеркнул, что такие планы никто никогда не осуществлял и не сможет осуществить.

«Есть же западная доктрина, где это всё прописано. Да они это и не скрывают. Россию всегда хотели расчленить, уничтожить. Ни у кого это не получилось. И не получится», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Лепс.

В свою очередь, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова опровергла обвинения Запада в несвободных выборах в России.

«На Западе навязывают миф, что выборы в России «не свободные», а мы убеждены, что у нас страна свободная, заявила Памфилова», — приводит argumenti.ru соответствующее сообщение РИА Новости.

Ранее бразильский журналист Пепе Эскобар высказал мнение о том, что президент России Владимир Путин объединил своих граждан перед угрозой Запада.

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#выборы
#владимир путин
#мнение
#артист
#россия
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США доставили в Грецию новую партию военной техники для усиления НАТО в Европе
18 марта 2024, 15:01

Фото: iStock/Look4What

Американское судно доставило новую партию военной техники в порт Александруполис на севере Греции. Об этом сообщает РИА Новости в своем телеграм-канале.
Порт был переполнен десятками БМП Bradley и танками Abrams, уточняют РИА Новости со ссылкой на греческие СМИ.

Выгружаемая в Александруполисе военная техника принадлежит НАТО и будет переброшена по европейскому континенту с целью усиления военной мощи Европы.

Военные из стран-членов НАТО уже присутствуют на Украине и выполняют ряд военных задач, включая разведку, контроль за вооружениями и обучение Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет газета El País. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью газете Le Parisien, что Париж не исключает возможности организации наземной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что Греция обвинила Россию в ракетном ударе по кортежу Зеленского в Одессе, а премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на конференции Европейской народной партии назвал Россию «врагом» Европы.

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#греция
#нато
#оружие
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Скончался король Великобритании Карл III
18 марта 2024, 14:50

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Скончался король Соединённого королевства Великобритании и Северной Ирландии Карл III. Ему было 75 лет.
Долгое время бывший принцем Чарльзом во время казавшегося бесконечным правления Елизаветы II, он стал монархом только в прошлом году, когда скончалась его матушка. Карла III вступил на британский престол меньше года назад, напоминает пресс-служба Букингемского дворца. Коронация прошла 6 мая 2023 года.

Королевский трон по праву наследования должен теперь перейти старшему сыну Карла принцу Уэльскому Уильяму. Зарубежные СМИ сообщали, что ещё с ночи некоторые флаги на британских королевских флагштоках были приспущены и циркулировал слух, что стоит ждать плохих известий от дворцовых медиков. Сегодня они последовали — Британия осталась без монарха.

Впрочем, некоторые СМИ поспешили опровергнуть известие о кончине короля. Официального подтверждения смерти Карла III пока не последовало.

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#великобритания
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Журналист Эскобар: Путин сплотил россиян перед угрозой Запада
18 марта 2024, 14:40

Фото: iStock/macky_ch

Президент России Владимир Путин объединил своих граждан перед угрозой Запада. Такое заявление сделал бразильский журналист Пепе Эскобар в интервью обозревателю Дэнни Хайфону.
«Запад будет пытаться дестабилизировать ситуацию внутри самой России с нулевым, как мне кажется, шансом на успех, поскольку российское общество теперь очень сплоченное», — считает Эскобар.

Он подчеркнул, что Путин добился объединения российского народа против угрозы Запада, который мечтает о крахе России. Кроме того, журналист выразил мнение, что США и Европа своими действиями ведут к упадку своего влияния в мире.

Также Эскобар отметил, что армия России успешно справляется с демилитаризацией Украины. Российские военные, по его словам, разоружают ВСУ и НАТО.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонс также заявлял, что российские военные успешно справляются с украинскими вооруженными силами, которые получали обучение у специалистов Североатлантического альянса.

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Путин: Управленческий корпус России нужно формировать из участников СВО
18 марта 2024, 14:25

Фото: сайт Кремля

Будущий состав управленческого корпуса России следует формировать из участников специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на первой после публикации итогов выборов пресс-конференции, российский лидер рассказал, что такая идея появилась у него во время встречи с ветеранами СВО в Санкт-Петербурге. Тогда же возникла мысль о создании кадровой программы «Время героев», участниками которой по последним данным уже стали около 30 тысяч человек.

Путин подчеркнул, что те, кто участвует в боевых действиях на Украине, идут ради Родины на всё. По словам президента, будущих управленцев необходимо будет серьёзно готовить, проводить с ними кропотливую работу. А они затем уже сами решат, в какой сфере применить полученные знания и навыки с учётом личной склонности и полученных компетенций.

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Песков объяснил цель создания «санитарной зоны» между Россией и Украиной
Песков: Под созданием «санитарной зоны» имеется в виду обеспечение безопасности
18 марта 2024, 14:17

Фото: сайт Кремля

Путин, говоря о создании «санитарной зоны», имел в виду принятие мер по обеспечению безопасности территории России, которая подвергается атакам Вооруженных силы Украины, сообщил 18 марта Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.
Президент России Владимир Путин в ответ на вопрос о возможном присоединении к России Харьковской области Украины заявил, что если атаки беспилотниками по российским территориям продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания на территории Украины санитарной зоны, откуда дронам ВСУ до российских регионов будет уже не достать.

«Обезопасить их можно, только создав некий коридор, некую, действительно, буферную зону, чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости», — объяснил сегодня задумку президента Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что Песков раскрыл число диверсантов, пытавшихся проникнуть на территории Белгородской и Курской областей за последние несколько дней — 2,5 тысяч человек. Он подчеркнул, что ни одна из диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) не смогла успешно пересечь российскую границу.


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#дмитрий песков
#россия
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Правительство ФРГ не признает российские выборы законными
18 марта 2024, 14:00

Фото: iStock/arsenisspyros

Правительство ФРГ не считает президентские выборы в России легитимными. Об этом заявила на брифинге представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман.
Представитель МИД ФРГ Себастьян Фишер со своей стороны заявил, что внешнеполитическое ведомство Германии будет в обращениях и в документах употреблять имя Владимира Путина без добавления слов «президент» или «правитель»

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков высказал мнение, что будет ожидаемым, что представители Европы и США не признают результаты мартовских выборов в Российской Федерации. Кремль категорически не согласен с оценками США прошедших выборов и не собирается их учитывать, добавил Песков.

По данным ЦИК, после обработки 99,1% протоколов по итогам голосования на выборах Путин набирает 87,33% голосов, Николай Харитонов — 4,31%, Владислав Даванков — 3,79%, Леонид Слуцкий — 3,19%.

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#выборы
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Песков о заявлении Белого дома: Другой реакции США на выборы не ожидали
18 марта 2024, 13:38

Фото: сайт Кремля

В Кремле были готовы к мнению США о том, что выборы в России не были свободными и честными. Однако к мнению Белого дома не стоит прислушиваться.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что трудно было ожидать иной реакции от государства, вовлечённого в военный конфликт на Украине. Кремль категорически не согласен с оценками США прошедших выборов и не собирается их учитывать, добавил Песков.

«Де-факто эта страна глубоко вовлечена в войну на Украине, следовательно, она воюет с нами. Иного мнения по поводу российских выборов от Белого дома нельзя было ожидать, но учитывать его не следует», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

О том, что Вашингтон не признаёт легитимность и справедливость президентских выборов в России ранее заявил пресс-атташе госдепартамента США Мэттью Миллер. Песков подчеркнул, что это мнение не то, которое сейчас важно для Кремля и не то, которое стоит учитывать.

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День воссоединения Крыма с Россией: как изменилась жизнь крымчан и в чем виновата Тимошенко
10 лет со дня воссоединения Крыма с Россией: Евромайдан, референдум, речь Путина
18 марта 2024, 12:24

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Ровно десять лет назад Крымский полуостров воссоединился с Россией. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор между Россией и Республикой Крым о вхождении полуострова в состав РФ. О важном историческом событии, беспорядках на Украине и о том, что говорят крымчане о жизни в регионе, читайте в материале «Радио 1».

История присоединения Крыма: Евромайдан


Осенью 2013 года президент Украины Виктор Янукович отказался от Соглашения об ассоциации страны с Европейским союзом. Глава государства был нацелен на упрочнение двусторонних отношений с Россией и углубленную интеграцию. Однако решение президента поддержали не все жители страны. 21 ноября 2013 года тысячи человек вышли на Майдан Незалежности в Киеве. Протестующие требовали продолжения процесса евроинтеграции или отставки действующего президента.

Так начался крупнейший политический кризис – Евромайдан.

Между силовиками и протестующими возникали столкновения, тысячи участников националистических группировок выходили на площадь с оружием, дубинками, газовыми баллонами. Сотни людей пострадали, десятки погибли. Виктор Янукович назвал происходящее на Украине госпереворотом. Верховная Рада, в свою очередь, отстранила президента от власти без законных оснований.

Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году: «Крымская весна»


В феврале 2013 года Виктор Янукович прибыл в Россию. Позже Владимир Путин рассказал, что бывший украинский лидер обратился к нему с просьбой о помощи, так как говорить о завершении конфликта на Украине было не с кем. Одновременно с этим в Севастополе вспыхнула новая волна митингов. На этот раз жители Крымского полуострова оказались не согласны с позицией новых властей Украины.

25 февраля представители интеллигенции Крыма подписали «Письмо пятнадцати», в котором потребовали провести референдум о статусе автономии полуострова.

Референдум о присоединении Крыма


1 марта власти Севастополя поддержали инициативу о проведении голосования.

16 марта 2014 года прошел референдум о вхождении в состав России Крыма и города Севастополя. Это решение поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, а также руководство Крыма и Севастополя подписали договор о вхождении этих двух регионов в состав РФ. Согласно документу, все жители полуострова были признаны гражданами РФ, если не написали заявление о том, что хотят оставить за собой гражданство Украины. В народе это событие прозвали Крымской весной.

День воссоединения Крыма с Россией: выступление Путина 18 марта 2014


Глава государства в своем обращении к жителям России назвал Крымский полуостров важнейшим регионом России.

«В сознании людей Крым всегда был и остается неотъемлемой частью России. Эта убежденность, основанная на правде и справедливости, была непоколебимой, передавалась из поколения в поколение, перед ней были бессильны и время, и обстоятельства, бессильны все драматические перемены, которые переживала наша страна в течение ХХ века», — заявил президент.

Он также указал на то, что Крым является стратегически важной территорией, безопасность и суверенитет которой может обеспечить только Россия.


Реакция США на референдум в Крыму


Президент США Барак Обама поспешил провести беседу с президентом России сразу после вхождения Крымского полуострова в состав РФ. В ходе переговоров американский лидер выразил сомнения в легитимности голосования и заявил, что США и международное сообщество не признают его результаты.

В свою очередь Владимир Путин заверил, что референдум проходил по нормам международного права и Устава ООН.

Глава Крыма рассказал о значении СВО для крымчан


В Крыму присутствует особый патриотический настрой, так как местные жители стояли на краю кровопролития и им удалось спастись только вернувшись в состав России. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире радио «Спутник в Крыму».

Он также поблагодарил крымчан за поддержку и подчеркнул, что власти страны знают, как СВО влияет на полуостров.

«Знаем, что СВО влияет на жизнь в Крыму. В данном случае крымчанам спасибо за понимание, за терпение, за поддержку, за то, что они ребят поддерживают, Вооруженные силы», — заявил глава региона.Жители Крыма рассказали о жизни в регионе.

В эфире телеканала НТВ местные жители Крыма рассказали, какой была жизнь в регионе до 2014 года.

Крымчане сообщили, что просили Юлию Тимошенко, которая в 2014 году занимала пост премьер-министра страны, спасти их от разрухи и безработицы, однако их просьбы услышаны не были.

«Тимошенко так и не ответила», — сообщила жительница села.

Однако вскоре после вхождения в состав России, в населенных пунктах республики начались работы по строительству дорог, детских садов, подключению сел к газопроводам и т.д В регионе развивается промышленность, инфраструктура, строятся аэропорты и важные стратегические объекты.

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