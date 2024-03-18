Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил Путина с переизбранием

Фото: iStock/Motortion
По мнению северокорейского лидера, россияне на выборах показали свою волю к укреплению единства и построению сильного государства. Об этом Ким Чен Ын написал в поздравительном послании Владимиру Путину.
«На этих президентских выборах российский народ продемонстрировал как внутри страны, так и за рубежом свою волю к дальнейшему укреплению социального и политического единства с вами в центре, а также к построению сильной России», — написал Ким Чен Ын, текст послания приводит Центральное агентство Кореи.
В странах Запада к президентским выборам в России отнеслись достаточно скептически. Ранее сообщалось, что правительство ФРГ не признало президентские выборы в России легитимными. Об этом заявила на брифинге представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман.
Читайте также:
Правительство ФРГ не признает российские выборы законными
Журналист Эскобар: Путин сплотил россиян перед угрозой Запада
Глава Узбекистана Мирзиёев поздравил Путина с одержанной на выборах победой
Мария Федоровцева