США не намерены поздравлять Владимира Путина с победой на выборах

Фото: сайт Кремля
Власти США отказались поздравлять Владимира Путина с победой на выборах главы государства, заявил в понедельник заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель. Об этом передают РИА Новости.
По словам американского дипломата, в Вашингтоне состоявшиеся президентские выборы в России не считают ни легитимными, ни свободными, ни справедливыми.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве категорически не согласны с оценками США, что прошедшие выборы в России не были свободными и честными.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель от имени стран Евросоюза высказал недовольство прошедшими президентскими выборами в России, сказав, что они якобы проводились «в ограниченной политической обстановке». Кроме того, Правительство ФРГ заявило, что не считает президентские выборы в России легитимными, а МИД Германии анонсировал, что не собирается указывать должность Владимира Путина в документации и заявлениях, а будут указывать лишь его фамилию.
Напомним, итоги президентских выборов стали известны в понедельник, 18 марта — после обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов избирателей.
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Правительство ФРГ не считает президентские выборы в России легитимными
МИД ФРГ будет называть Путина в документах по фамилии, без указания должности
«Я думаю, можно с уверенностью сказать, что со стороны США не будет никаких поздравлений», — сказал Патель.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель от имени стран Евросоюза высказал недовольство прошедшими президентскими выборами в России, сказав, что они якобы проводились «в ограниченной политической обстановке». Кроме того, Правительство ФРГ заявило, что не считает президентские выборы в России легитимными, а МИД Германии анонсировал, что не собирается указывать должность Владимира Путина в документации и заявлениях, а будут указывать лишь его фамилию.
Напомним, итоги президентских выборов стали известны в понедельник, 18 марта — после обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов избирателей.
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После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов
Правительство ФРГ не считает президентские выборы в России легитимными
МИД ФРГ будет называть Путина в документах по фамилии, без указания должности
Мария Федоровцева