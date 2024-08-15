«Искандер» разбил американскую HIMARS, из которой обстреливали Курскую область (Видео)

Фото: сайт Минобороны РФ
Российские военные ударом «Искандера» уничтожили пусковую установку HIMARS в Сумской области. Из нее боевики ВСУ обстреливали Курскую область. Видео с места событий предоставило Министерство обороны РФ.
«По позиции американского РСЗО HIMARS был нанесён удар расчетом оперативно-тактического комплекса «Искандер» ВС РФ», – говорится в сообщении военного ведомства.
В результате удара на границе с Курской областью помимо пусковой установки, уничтожили дополнительный пакет к РСЗО HIMARS - 6 ракет, а также два автомобиля охранения.
Согласно информации Минобороны, с помощью пусковой установки вели обстрелы приграничных районов Курской области. В итоге российские войска нанесли точечный удар, полностью уничтожив вражескую технику и боеприпасы.
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В результате удара на границе с Курской областью помимо пусковой установки, уничтожили дополнительный пакет к РСЗО HIMARS - 6 ракет, а также два автомобиля охранения.
Согласно информации Минобороны, с помощью пусковой установки вели обстрелы приграничных районов Курской области. В итоге российские войска нанесли точечный удар, полностью уничтожив вражескую технику и боеприпасы.
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Лия Мурадьян