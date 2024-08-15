«‎Это уже не просто война»: Появились новые подробности действий ВСУ под Курском

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Военкор Александр Сладков заявил, что боевики ВСУ переодеваются в гражданскую одежду и смешиваются с гражданскими в Курской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
По его словам, боевики переодеваются в российскую военную форму и пытаются вести диверсионную работу в серых зонах и даже в нашем тылу. Он отметил, что именно режим КТО позволит нам с этим бороться.
Ранее сообщалось, что в Курской области вводится режим контртеррористической операции (КТО). Отмечается, что решение о проведении контртеррористической операции и введении правового режима КТО на территории субъекта РФ принято на фоне повышения уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Вооруженных сил Украины.
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«Солдаты противника, когда запахло жареным, начали переодеваться в гражданское платье и перемещаться на отобранных у местных жителей машинах. Это уже не просто война, пойди их поймай», — отметил он.
По его словам, боевики переодеваются в российскую военную форму и пытаются вести диверсионную работу в серых зонах и даже в нашем тылу. Он отметил, что именно режим КТО позволит нам с этим бороться.
Ранее сообщалось, что в Курской области вводится режим контртеррористической операции (КТО). Отмечается, что решение о проведении контртеррористической операции и введении правового режима КТО на территории субъекта РФ принято на фоне повышения уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Вооруженных сил Украины.
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Дарья Осипова