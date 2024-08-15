Стало известно зачем боевики ВСУ обстреливали в Курской области дома мирных жителей

Фото: istock/Enrique Pesqueira
Боевики ВСУ специально обстреливали дома мирных жителей в курской Мартыновке. Об этом РИА Новости рассказал местный житель села Мартыновка Виталий Скибин.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника. В Мартыновке украинские боевики появились 9 — 10 августа.
По словам Виталия, он вышел на улицу и увидел разбитые окна. Вокруг все было подбитое и расстреляно. Очень много домов погорело, добавил мужчина.
Ранее Скибин рассказал, что боевики ВСУ, действующие в Курской области, проявляют активный интерес к ценным вещам местных жителей. Они вскрывают чужие дома, забирают мотоциклы, копают урожай на огородах и даже жарят картошку.
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«Они начали стрелять с танков. Мы стали бояться. Начали в окна стрелять», — поделился он.
По словам Виталия, он вышел на улицу и увидел разбитые окна. Вокруг все было подбитое и расстреляно. Очень много домов погорело, добавил мужчина.
Ранее Скибин рассказал, что боевики ВСУ, действующие в Курской области, проявляют активный интерес к ценным вещам местных жителей. Они вскрывают чужие дома, забирают мотоциклы, копают урожай на огородах и даже жарят картошку.
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Дарья Осипова