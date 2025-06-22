Конгрессвумен Окасио-Кортес назвала удары по Ирану поводом для импичмента Трампа
Конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес заявила, что атака ВВС США на ядерные объекты Ирана является поводом для импичмента президенту Дональду Трампу. Об этом она написала на своей странице в соцсети X.
«Катастрофическое решение президента бомбить Иран без разрешения является грубым нарушением конституции и военных полномочий конгресса... Это абсолютное и явное основание для импичмента», — пишет Окасио-Кортес.
Напомним, что в ночь на 22 июня американские ВВС нанесли удар по трем ядерным объектам на территории Ирана. После этого Трамп призвал власти страны заключить мир, иначе Штаты возобновят атаки по целям в государстве. При этом иранские власти уже высказались, что не собираются отказываться от своей ядерной программы.