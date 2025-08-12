Yle: осенью на учения в Финляндию прибудет около 400 американских военных
Осенью в финскую бригаду «Уусимаа» прибудут около 400 американских военных для участия в учениях. Об этом сообщает Yle.
Как отмечает телерадиовещатель, в Финляндию прибудут в районе 400-500 солдат, которые будут участвовать в учениях на юге страны. Бойцы будут находиться в бригаде «Уусимаа» с октября по декабрь. При этом учения состоятся в ноябре. График прибытия военных из США будет определен в сентябре.
Американские солдаты уже несколько лет проходят учения в бригаде «Уусимаа». Стоит отметить, что ранее в Финляндию приезжали 150-250 человек. Сейчас же в страну ожидается прибытие до 500 военных.
