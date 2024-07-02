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Варшава готова пожертвовать многим ради независимости, с таким заявлением выступил польский премьер-министр Дональд Туск, его слова приводит RMF24.
«Судьба нашей родины, судьба Украины, судьба Европы и всего свободного мира, включая США, в какой-то мере зависит от того, что и как вы здесь делаете», — заявил Туск в ходе посещения логистического хаба в Жешуве.
Премьер также поблагодарил всех сотрудников хаба. По словам Туска, киевский режим победит в нынешнем конфликте, благодаря американской и польской помощи.
Польский политик также подчеркнул, что понятие «независимость» означает одно и то же как для Варшавы, так и для Вашингтона.
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Евгения Парфентьева